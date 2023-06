Bestätigt: Nkunku verlässt RB Leipzig

Einer der Top-Transfers für den Sommer 2023 ist endlich fix. Christopher Nkunku wechselt, wie seit langer Zeit erwartet, von RB Leipzig zum FC Chelsea. Das bestätigten beide Klubs am Dienstag offiziell. Der Franzose erhält in London einen Vertrag über sechs Jahre bis zum 30. Juni 2029. Dem Vernehmen nach machen die „Blues“ Gebrauch von einer Ausstiegsklausel in Nkunkus RB-Vertrag, die den Sachsen rund 60 Millionen Euro an Ablöse einbringt. Der Wechsel hatte sich über Monate angebahnt. Im September des vergangenen Jahres gab es bereits Berichte über einen im August absolvierten Medizincheck sowie einen unterschriebenen Vorvertrag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nachdem ich in der Ligue 1 und in der Bundesliga gespielt habe, möchte ich nun in der Premier League spielen, einer der stärksten Ligen der Welt. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und werde stolz sein, das Chelsea-Trikot zu tragen“, wird Nkunku in der offiziellen Mitteilung auf der Chelsea-Homepage zitiert.

Nach vier Jahren kehrt Nkunku Leipzig damit den Rücken - und die Bundesliga verliert einen der besten Spieler der vergangen Spielzeiten. Zur Saison 2019/20 hatten die Sachsen rund 13 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, um Nkunku von Paris Saint-Germain loszueisen. Die Investition zahlte sich aus: Der Angreifer avancierte zu einem der besten Spieler der Bundesliga, hatte großen Anteil an den beiden Leipziger DFB-Pokalsiegen, wurde zu Deutschlands Fußballer des Jahres 2022 gekürt und gewann in der abgelaufenen Spielzeit mit 16 Treffern gleichauf mit Niclas Füllkrug von Werder Bremen die Torjägerkanone in der deutschen Eliteklasse.

Insgesamt kommt der 25-Jährige in seiner Zeit bei RB auf 172 Pflichtspiele, in denen ihm 70 Tore und 56 Vorlagen gelangen. Sein Marktwerkt wird vom Datenportal transfermarkt.de auf 80 Millionen Euro geschätzt.