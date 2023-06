RB Leipzig bemüht sich um niederländischen Nationalspieler Geertruida

RB Leipzig will seinen Kader für die kommende Saison offenbar mit dem niederländischen Nationalspieler Lutsharel Geertruida verstärken. Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger, der auch in der Abwehrzentrale und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, steht noch bis 2025 bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag und gehörte beim Gewinn der Meisterschaft in der vergangenen Saison zu den tragenden Säulen seines Teams. Der Marktwert des Defensivspezialisten liegt laut transfermarkt.de bei 25 Millionen Euro.

Während der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass der DFB-Pokalsieger bereits ein Angebot für Geertruida abgegeben habe, zeigt man sich bei Feyernoord noch zurückhaltender. „Es gibt Interesse, aber es ist noch keine konkrete Geschichte“, wird Dennis te Kloese, technischer Direktor der Rotterdamer, vom Fachmagazin Voetbal International zitiert.

Geertruida mit zuletzt rasanter Entwicklung

Geertruida spielt bereits seit seiner Jugend für Feyenoord und machte in der vergangenen Saison einen großen Schritt in seiner Entwicklung. Im März gab er sein Debüt in der niederländischen Nationalmannschaft, zuletzt stand er auch in den beiden Spieler der Elftal beim Final Four der Nations League auf dem Feld. Neben Leipzig wird auch dem FC Barcelona Interesse an seiner Verpflichtung nachgesagt.