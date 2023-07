Nach zwei Leihgeschäften: Leipzig gibt Sörloth endgültig ab

Neuzugang

Die Nr. 71 aus der Dunkelheit: á Skipagøtu will beim THW Kiel mit viel Gehirn spielen

Der THW Kiel ist in die Saisonvorbereitung gestartet und mit ihm auch die Neuzugänge. Elias Ellefsen á Skipagøtu wundert sich als Färöer-Import zwar noch über das schlechte Kieler Wetter, hat sich aber bereits in der Zebraherde akklimatisiert. So ganz ohne Laster geht es aber auch bei ihm nicht.