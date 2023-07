RB Leipzig mit Abwehr-Juwel Lukeba einig - Lyon lehnt hohes Angebot ab

RB Leipzig bastelt am Kader für die kommende Saison - und muss angesichts des drohenden Abgangs von Josko Gvardiol zum englischen Meister Manchester City dringend etwas in der Innenverteidigung unternehmen. Mit Castello Lukeba soll ein vielversprechendes Talent bereits identifiziert worden sein. Nun berichtet die renommierte französische Sportzeitung L‘Equipe, dass die Sachsen im Werben um den 20 Jahre alten Abwehrspieler ein großes Schritt weiter gekommen sind. Demnach soll man sich mit dem Spieler bereits auf eine Zusammenarbeit über die nächsten fünf Jahre bis 2028 geeinigt haben.

Was fehlt, ist eine Übereinkunft mit seinem Verein. Ein erstes Angebot der Leipziger, so berichtet die L‘Equipe weiter, soll von OL abgelehnt worden sein. Demnach habe RB eine Sockelablöse in Höhe von 26 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro erfolgsabhängiger Bonuszahlungen abgegeben haben, Lyon jedoch fordere direkte 30 Millionen Euro inklusive einer Weiterverkaufsbeteiligung.

Die Leipziger, die in diesem Transfersommer bereits die Abgänge von Dominik Szoboszlai (für 70 Mio. zum FC Liverpool), Christopher Nkunku (für 60 Mio. zum FC Chelsea) und Konrad Laimer (ablösefrei zum FC Bayern) kompensieren mussten, sollen zudem an Lens-Angreifer Lois Openda und Feyenoords Rechtsverteidiger Lutsharel Geertruida interessiert sein.

Baumgartner, Sesko & Co: Leipzig war bereits auf dem Transfermarkt aktiv

Als Neuzugänge stehen bei RB bisher Hoffenheims Christoph Baumgartner, der Salzburger Benjamin Sesko (jeweils 24 Mio.), dessen Teamkollege Nicolas Seiwald (20 Mio.), Paderborn-Torwart Leopold Zingerle (ablösefrei) sowie auf Leihbasis Liverpools Fabio Carvalho auf der Habenseite. Es droht der Abgang von Gvardiol, außerdem könnten auch die beiden Linksverteidiger Angeliño (in der Türkei wohl hoch im Kurs) und Marcel Halstenberg (kokettiert mit Wechsel zu Hannover 96), sowie die zuletzt verliehenen Tom Krauß, Alexander Sörloth und Ilaix Moriba den Verein bei passenden Angeboten verlassen. Auch Stürmer André Silva gilt nach durchwachsenen Leistungen als nicht unumstritten.