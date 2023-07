RB Leipzig gegen Udinese Calcio live im TV und Online-Stream sehen

Bei RB Leipzig wird das Tempo in der Vorbereitung angezogen. Das Team von Cheftrainer Marco Rose trifft am Dienstag im Dolomiten-Stadion Lienz (18.00 Uhr) auf den italienischen Traditionsverein Udinese Calcio. Einen ersten Test gegen Oberligist FC Grimma hatten die Sachsen bereits souverän mit 7:0 für sich entschieden. Im Trainingslager in Südtirol stehen nach dem Duell mit Udinese am kommenden Freitag noch Testspiele gegen Werder Bremen und Ipswich Town an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der erste echte Härtetest steigt dann am 12. August (20.45 Uhr) in München, wenn der Pokalsieger im Supercup auf den Rekordmeister FC Bayern München trifft. Die Sachsen starten dann am 19. August mit einem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen in die neue Bundesliga-Saison.

Wie sehe ich das Testspiel RB Leipzig gegen Udinese Calcio live im TV?

RB Leipzig zeigt die Partie gegen Udinese Calcio am Dienstag um 18 Uhr live auf dem vereinseigenen Kanal auf YouTube.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird das Testspiel zwischen RB Leipzig und Udinese Calcio im Free-TV übertragen?

Nein, das Testspiel zwischen RB Leipzig und Udinese Calcio wird es nicht im Free-TV zu sehen geben. Lediglich die Sachsen zeigen die Partie auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal. Die Übertragung ist kostenlos zugänglich.

Kann ich RB Leipzig gegen Udinese Calcio im Livestream verfolgen?

Das Testspiel von RB Leipzig gegen Udinese Calcio kann am Dienstag im Livestream auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Klubs verfolgt werden.