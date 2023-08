Eberl bestätigt Transfer-Weltrekord: Warum ManCity den Gvardiol-Deal unbedingt wollte

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge hat Max Eberl den Abgang von Josko Gvardiol zu Manchester City kommentiert. „Josko ist ein Spieler, den wir uns aufgrund seiner herausragenden Qualität und seiner Persönlichkeit auch weiterhin im RBL-Trikot gewünscht hätten“, sagte der Sport-Geschäftsführer von RB Leipzig nach der Verkündung des Transfers am Samstag: „Aber aufgrund seines Wechselwunsches und dem finanziellen Gesamtpaket, was ihn zum teuersten Abwehrspieler der Geschichte macht, haben wir uns unter der Berücksichtigung aller Parameter entschieden, dem vorzeitigen Wechsel zuzustimmen.“

So erhalten die Sachsen nach Informationen der Leipziger Volkszeitung (LVZ), die wie der Sportbuzzer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) angehört, eine Sockelablöse in Höhe von 91,5 Millionen Euro. Bislang war Harry Maguire der teuerste Verteidiger aller Zeiten. Der inzwischen 30-Jährige war im Sommer 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United gewechselt.

Für Leipzig setzt sich mit dem Gvardiol-Verkauf ein turbulenter Transfer-Sommer fort. Zuvor hatte der DFB-Pokalsieger bereits Bundesliga-Torschützenkönig Christopher Nkunku (für 60 Millionen Euro zum FC Chelsea) und Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai (für 70 Millionen Euro zum FC Liverpool) an Premier-League-Klubs abgegeben. Damit belaufen sich die Ablöse-Einnahmen des Klubs in der laufenden Wechselperiode nun auf gut 200 Millionen Euro. Einzig der FC Chelsea generierte mit rund 250 Millionen bislang höhere Erlöse.

ManCity: Nur eine Transfer war teurer als der Gvardiol-Deal

Für City ist der Gvardiol-Deal derweil die zweitteuerste Neuverpflichtung der Klub-Geschichte. Einzig der Transfer des englischen Nationalspielers Jack Grealish im Sommer 2021 war mit 117,5 Millionen Euro noch kostspieliger. Trotz der immensen Investition ist man beim Champions-League-Sieger davon überzeugt, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. So erklärte Sportdirektor Txiki Begiristain die Gründe für die intensiven Bemühungen um den kroatischen Nationalspieler.

„Josko hat so viele Qualitäten - alles, was man sich von einem Innenverteidiger wünscht. Er ist schnell, ehrgeizig, kämpferisch, stark in der Luft, beeindruckend im Ballbesitz, hat ein starkes Selbstvertrauen und einen guten Charakter“, meinte der Spanier und wies auf ein Attribut hin, dass Gvardiol auf dem internationalen Spielermarkt besonders begehrt gemacht haben dürfte: „Außerdem ist er Linksfuß, was uns in der Abwehr gute Optionen bietet.“ Ein weiterer Aspekt, warum City den Abwehrspieler unbedingt wollte: Mit 21 Jahren verpasst Gvardiol der Defensive des Triple-Gewinners eine Auffrischung. Alle anderen Innenverteidiger im Kader bewegen sich auf die 30 zu.

„Die Chance, mit Pep Guardiola zusammenzuarbeiten, ist fantastisch.“ Josko Gvardiol

Gvardiol sieht sich der Herausforderung bei seinem neuen Arbeitgeber gewachsen - weiß aber auch, dass er sich für einen Stammplatz strecken muss. „Die Chance, mit Pep Guardiola zusammenzuarbeiten, ist fantastisch. Ich weiß, dass ich noch nicht so weit bin, aber ich bin sicher, dass sich mein Spiel unter dem besten Trainer im Fußball weiterentwickeln wird“, sagte der WM-Dritte: „Jeder, der Manchester City in der letzten Saison spielen gesehen hat, weiß, dass sie die beste Mannschaft der Welt sind. Das Triple zu gewinnen, sagt alles über die Qualität dieser Mannschaft aus.“