Gündogan reagiert auf Flick-Aus beim DFB: Was der Kapitän „sehr schade“ findet

Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan hat den am Sonntagnachmittag entlassenen Bundestrainer Hansi Flick in einem Instagram-Post am Abend mit warmen Worten verabschiedet: „Danke für die gemeinsame Zeit, die gegenseitige Wertschätzung und die Zusammenarbeit, Hansi“, schrieb der Superstar des FC Barcelona. Flick hatte den Mittelfeldspieler erst kurz vor dem 1:4-Debakel gegen Japan am Samstag, das ihm letztlich den Job kostete, zum neuen DFB-Spielführer ernannt und gab ihm damit den Vorzug vor Joshua Kimmich.

Der Ex-Bundestrainer sei ein „super Mensch und Trainer“, lobte Gündogan weiter. Es sei laut des Triple-Siegers der vergangenen Saison „sehr schade, dass wir als Mannschaft dein großes Vertrauen in uns nicht zurückzahlen konnten“, bedauerte der 32-Jährige zudem. Gleichzeitig gab Gündogan Flick ein Versprechen: „Wir werden als Team weiter versuchen, zu lernen, um stärker zurückzukommen für eine erfolgreiche Heim-EM 2024 – auch für dich! Ich wünsche dir für die Zukunft nur das Beste“, schloss der DFB-Star seinen Post ab.

Wolf und Wagner im Teamhotel in Wolfsburg angekommen

Beim DFB läuft nun die Suche nach einem Nachfolger für Flick auf Hochtouren. Beim Länderspiel am Dienstag (21 Uhr/ARD) in Dortmund gegen Frankreich werden interimsweise DFB-Sportdirektor Rudi Völler und der zweite DFB-Sportdirektor Hannes Wolf sowie Sandro Wagner das Team betreuen. Wolf and Wagner kamen laut DFB-Mitteilung am Sonntagabend um 22 Uhr im Teamhotel in Wolfsburg an. Am Montag bricht die DFB-Elf nach Dortmund auf.