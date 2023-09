Real-Gerüchte kommen für Leverkusen-Trainer Alonso noch „zu früh“

Bayer-Leverkusen-Trainer Xabi Alonso hat auf die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid nach der Saison gelassen reagiert. „Es ist zu früh. Wir haben September, deshalb ist das kein Thema“, sagte der Coach des Bundesliga-Zweiten im Vorfeld des Samstagnachmittagspiels gegen Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky). Vielmehr widme er sich den kommenden Aufgaben mit der Werkslef: „Ich bleibe natürlich fokussiert. Wir sind gut in die Saison gestartet und ich muss der Erste sein, der fokussiert weitermacht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass der 41-Jährige, der als Spieler Weltmeister und zweimal Europameister wurde, Begehrlichkeiten weckt, ist kein Wunder. Unter seiner Leitung ist Bayer Leverkusen in dieser Saison wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagen und überzeugt zudem mit attraktivem Fußball. Seine Spieler, die Alonsos Ideen Woche für Woche auf dem Platz umsetzen, hätten die Gerüchte nicht aus dem Konzept gebracht, versicherte der ehemalige Real Madrid-Spieler: „Sie kennen das Fußball-Geschäft. Das war für alle kein Thema. Wir haben auch nicht darüber gesprochen.“ Der frühere Mittelfeldstratege übernahm vor rund einem Jahr in Leverkusen und führte die Rheinländer unter anderem ins Halbfinale der Europa League.

Der spanische Sender Radio Marca hatte unter der Woche berichtet, dass Alonso der Topkandidat auf die Nachfolge von Real-Trainer Carlo Ancelotti sei. Der Italiener legt am Ende der Saison sein Traineramt in Madrid nieder, um ab Sommer 2024 die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft zu übernehmen. Dies bestätigte bereits der Fußballverbandspräsident Brasiliens, Ednaldo Rodrigues.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die besondere Beziehung Alonsos zu Real, wo er von 2009 bis 2014 spielte und insgesamt 236 mal auflief, ist bekannt. Es wird daher vermutet, dass der gebürtige Baske irgendwann in seiner Karriere in Madrid Trainer werden will und wird. Allerdings hatte der 41-Jährige seinen Vertrag in Leverkusen Anfang August bis 2026 verlängert. Bei einem möglichen Wechsel zu Real Madrid, würden ihm die Bayer-Verantwortlichen laut der Sport Bild allerdings nicht im Weg stehen.