Testspiel: Real Madrid gegen AC Mailand live im TV und Online-Stream sehen

Serie von Carportbränden

Es waren Wochen, in denen viele Menschen in Neumünster schlecht geschlafen haben: Von Ende Januar bis Mitte Februar gingen nachts Autos in Carports in Flammen auf. Die Polizei schnappte einen jungen Mann, der seitdem in Haft sitzt. Am Dienstag muss der 21-Jährige sich vor Gericht verantworten.