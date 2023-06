Im Livestream: Real Madrid präsentiert Jude Bellingham

Jude Bellingham ist in seiner neuen Heimat angekommen. Real Madrid präsentiert den Star-Zugang von Borussia Dortmund am Donnerstagmittag ab 12 Uhr. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), übertragt die Präsentation mit Real-Boss Florentino Pérez und dem 19 Jahre alten Mittelfeldspieler im Livestream.

Die Vorstellung ist bereits an diesem Donnerstag möglich, da Bellingham aktuell nicht bei der englischen Nationalmannschaft weilt. Bei den Spielen am Freitag in Malta und am Montag kommender Woche in Manchester gegen die Auswahl von Nordmazedonienen fehlt der Teenager wegen einer Knieblessur. Auch seinem Ex-Klub stand der Mittelfeld-Star im Bundesliga-Endspurt nicht zur Verfügung. Über die genaue Ausfalldauer ist nichts bekannt.

BVB erhält 103 Millionen Euro für Bellingham

Der BVB erhält für Bellingham 103 Millionen Euro als fixe Ablöse. Diese kann sich durch Bonuszahlungen um weitere 30 Prozent erhöhen. Bellingham war im Sommer 2020 im Alter von erst 17 Jahren vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund gewechselt und hatte sich in seinen insgesamt 132 Einsätzen (24 Tore) zum Leistungsträger entwickelt.