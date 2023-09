Aufstellung fix: Real ohne Toni Kroos – Doppeltes Startelf-Debüt bei Union

Auf dieses Duell hatte sich Toni Kroos ganz besonders gefreut - doch der Weltmeister muss zunächst zuschauen: Im Champions-League-Spiel von Real Madrid gegen Union Berlin steht Kroos nicht in der Startelf der Königlichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainer Carlo Ancelotti setzt in der Partie gegen den Underdog aus der Bundesliga am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) stattdessen im Mittelfeld auf Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga und den formstarke Ex-Dortmunder Jude Bellingham. In der Real-Abwehr bietet Ancelotti den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger wie auch den früheren Münchner David Alaba auf. Kroos‘ Bruder Felix gehört als Ex-Kapitän der Berliner zur offiziellen Union-Delegation - das Duo hatte über das bevorstehende Duell kürzlich bereits im gemeinsamen Podcast „Einfach mal Luppen“ diskutiert.

Bei Union gibt es zwei Debüts - während der zuletzt angeschlagene Ex-Herthaner Lucas Tousart nach seinem Kurzeinsatz bei der Niederlage in Wolfsburg (1:2) am vergangenen Wochenende nun erstmals in der Startelf steht, spielt der italienische Topstar Leonardo Bonucci gar erstmals für seinen neuen Arbeitgeber. Der Europameister, der vor drei Wochen von Juventus Turin nach Köpenick gewechselt war und mit seinen 36 Jahren über eine beträchtliche Erfahrung verfügt, steht nach dem Ausfall von Abwehrchef Robin Knoche in der Startelf der Eisernen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Union Berlin: Kapitän Christopher Trimmel nur auf der Bank

Trainer Urs Fischer baut im Estadio Santiago Bernabéu wie erwartet auf eine defensiv ausgerichtete Grundformation. Im zentralen Mittelfeld spielen Lucas Tousart, Alex Kral und Laissa Laidouni. Auf den Außenbahnen setzt Fischer auf Josip Juranovic und Robin Gosens, die bei ihren Ex-Klubs schon Erfahrungen in der Königsklasse sammeln konnten. Neben Bonucci verteidigen Danilho Doekhi und Diogo Leite. Angeführt werden die Eisernen von Kapitän Sheraldo Becker, da Spielführer Christopher Trimmel auf der Bank sitzt und dessen erster Vertreter Rani Khedira verletzt ist.