Real Madrid verpflichtet ehemaligen Bundesliga-Stürmer

Real Madrid hat einen weiteren Transfer für die kommende Spielzeit perfekt gemacht. Wie der spanische Rekordmeister am Montagvormittag bestätigte, wechselt Joselu von La-Liga-Absteiger Espanyol Barcelona in die Hauptstadt. Der 33 Jahre alte Angreifer spielt zunächst auf Leihbasis für eine Saison für die Madrilenen, die im Anschluss über eine Kaufoption für den Stürmer verfügen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Joselu ist das Engagement bei Real gleichbedeutend mit der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der Offensivspieler stand zwischen 2009 und 2012 im Kader der zweiten Mannschaft, ehe es ihn in die Bundesliga zur TSG Hoffenheim zog. In Deutschland machte er zudem bei Eintracht Frankfurt und Hannover 96 Station.

Zuletzt war er im Sommer 2022 von Deportivo Alaves zu Espanyol gewechselt und mit dem Team in der abgelaufenen Spielzeit aus der spanischen Eliteklasse abgestiegen. Der gebürtige Stuttgarter kam dabei in 38 Partien auf 17 Tore und vier Vorlagen, gewann jüngst mit der spanischen Nationalmannschaft zudem die Nations League. In Madrid soll er nun dabei helfen, die Lücke zu schließen, die der Abgang von Star-Angreifer Karim Benzema hinterlassen hat. Der Franzose stürmt ab der kommenden Saison für Al-Ittihad in Saudi-Arabien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Joselu ist der bislang dritte Sommer-Neuzugang der „Königlichen“. Neben dem Angreifer verpflichteten die Spanier Jude Bellingham von Borussia Dortmund sowie Fran Garcia von Rayo Vallecano. Zudem kehren die Leihgaben Brahim Diaz (AC Mailand), Juanmi Latasa (FC Getafe) und Antonio Blanco (Alaves) zurück.