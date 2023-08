Bellingham jubelt nach Real-Debüt - Sonderlob von Ancelotti

Nach dem Schlusspfiff holte sich Jude Bellingham den verdienten Applaus der Fans ab. In den 90 Minuten zuvor hatte der Mittelfeldspieler ein gelungenes Pflichtspiel-Debüt für Real Madrid gegeben, beim 2:0 gegen Athletic Bilbao zum Start der spanischen La Liga sogar ein Tor beigesteuert. „Ich bin sehr glücklich über den Sieg und das Tor“, freute sich der in diesem Sommer für eine Ablöse in Höhe von 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Madrid gewechselte Engländer im Anschluss.

Bei seinem Treffer zum 2:0 hatte Bellingham etwas Glück, sein Abschluss fiel per Aufsetzer ins lange Eck – aber er ging eben rein. „Wenn man schießt, hat man die Chance, ein Tor zu erzielen. Ich habe den Ball nicht gut erwischt, aber ich hatte Glück, dass er hereinging und es klappte“, gab der Torschütze selbst zu. Der 20-Jährige zeigte sich grundsätzlich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, bemängelte lediglich die Chancenverwertung. „Wir haben das Spiel dominiert und viele Chancen kreiert. Wir haben sehr gut verteidigt und auf Konter gespielt und hätten noch mehr Tore schießen können“, so Bellingham.

Von Trainer Carlo Ancelotti gab es für den Ex-BVB-Star nach dessen erstem Liga-Spiel inklusive Debüt-Treffer ein Sonderlob. „Er ist ein einzigartiger Spieler. Er hat eine große Persönlichkeit und hat sich sehr schnell an das System der Mannschaft angepasst. Man hat das Gefühl, dass er schon lange bei uns ist, und er ist ein Spieler von hohem Niveau“, sagte der Real-Coach.

„Ich schätze meine Teamkollegen sehr für das, was sie am und neben dem Ball tun.“ Jude Bellingham über seine Mannschaftskameraden bei Real Madrid

Die Madrilenen schossen sich durch das 2:0 in Bilbao vorerst an die Tabellenspitze. Unter anderem kann auch Dauerrivale FC Barcelona um den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan am Sonntag mit einem Erfolg beim FC Getafe (21.30 Uhr, DAZN) noch vorbeiziehen. Das nächste Real-Pflichtspiel steht am kommenden Samstag auf dem Programm. Dann wartet UD Almeria (19.30 Uhr, DAZN) auf die „Königlichen“, die Bellingham auch aufgrund eines intakten Mannschaftsgefüges gewappnet sieht. „Ich schätze meine Teamkollegen sehr für das, was sie am und neben dem Ball tun. Es ist ein Vergnügen, mit ihnen zusammen zu sein, und es macht mir Spaß, mit ihnen zu spielen“, so der Youngster zufrieden.