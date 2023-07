Real Madrid gegen Manchester United live im TV und Online-Stream sehen

Sowohl für Real Madrid als auch für Manchester United steht am frühen Donnerstagmorgen (2:30 Uhr MESZ) im NRG Stadium in Houston das zweite Testspiel ihrer jeweiligen US-Touren an. Während Real am Sonntag beim Debüt von Star-Neuzugang Jude Bellingham mit 3:2 gegen die AC Mailand gewinnen konnte, setzte United sich mit 2:0 gegen Premier-League-Konkurrent FC Arsenal durch.

Das 18 Jahre alte Top-Talent Arda Güler, das für 20 Millionen Euro von Fenerbahce Istanbul kam, wird wohl weiter auf sein Debüt im Trikot der Königlichen warten müssen. Der Youngster laboriert noch immer an einer Oberschenkelverletzung. Auf der anderen Seite könnten die amerikanischen Fans Zeuge des Debüts von Torhüter André Onana werden. Der Kameruner wechselte erst vor wenigen Tagen für über 50 Millionen Euro von Inter Mailand nach Manchester.

Wird das Testspiel zwischen Real Madrid und Manchester United im TV übertragen?

Nein, das Testspiel zwischen Real Madrid und Manchester United wird es nicht im TV zu sehen geben.

Kann ich Real Madrid gegen Manchester United im Livestream verfolgen?

Der kostenpflichtige Sportsender Sportdigital überträgt die Partie zwischen Real Madrid und Manchester United am Donnerstag live auf sportdigital.de. Anstoß ist um 2:30 Uhr. DAZN-Kunden können über den Streaming-Dienst ebenfalls auf die Übertragung zugreifen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Partie über den hauseigenen Sender von Manchester United, MUTV, zu verfolgen. Dafür benötigen Kunden aber ebenfalls ein Abonnement, das monatlich (für acht Pfund) oder jährlich (30 Pfund) buchbar ist.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Real Madrid gegen Manchester United?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Testspiel Real Madrid gegen Manchester United bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.