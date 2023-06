Real-Neuzugang Bellingham über seine Transfer-Entscheidung, Mbappé und Kroos

Jude Bellingham ist einen Tag nach seiner Vertragsunterschrift bei Real Madrid in der spanischen Hauptstadt als Neuzugang der Königlichen präsentiert worden. Nach einer Vorstellungszeremonie beantwortete der Ex-Spieler von Borussia Dortmund viele Fragen der Presse aus Spanien und England. Auf seiner ersten Pressekonferenz als Spieler von den Königlichen sprach Bellingham über ...

… seinen Wechsel zu Real Madrid: „Es ist der stolzeste Tag in meinem Leben, weil es der größte Klub in der Geschichte dieses Spiels ist. Nicht viele Spieler bekommen die Chance, bei so einem brillanten, historischen Klub zu spielen. Ich bin den Leuten sehr dankbar, die mich hierhergebracht haben und mir die Chance geben, für diesen Verein zu spielen. Ich bin nicht nur wegen der Größe des Klubs gekommen. Als man mir die Vision mit dem Team präsentiert hat, war ich voll dabei. Die Idee, die man hat, war richtig gut. Das war eine Chance, die ich nicht ablehnen konnte.“

... den Grund für seine Entscheidung pro Real und gegen andere Top-Klubs: „Geld ist für mich nicht entscheidend. Ich denke nicht an das Geld, wenn ich solche Entscheidungen treffe. Das habe ich nie, das werde ich nie. Ich spiele das Spiel, das ich liebe. Nach der Erlaubnis von Borussia Dortmund habe ich mit Juni Calafat (Chefscout bei Real, Anm. d. Red.) und José Ángel Sánchez (Geschäftsführer bei Real, Anm. d. Red.) gesprochen. Ich habe das Gefühl, das ich vom Klub bekam, geliebt. Das konnte ich nicht verbergen. Ich habe ihnen mehr oder weniger direkt gesagt, was ich zu dem Klub fühle. Nach meiner Entscheidung wollte ich, dass alles schnell passiert. Es war nicht so, dass andere Klubs schlecht oder nicht gut waren. Madrid ist für mich einfach der größte Verein.“

… eine gescheiterte Rückkehr nach England: „Ich mag die Idee, aus meiner Komfortzone herauszutreten. Es wäre vielleicht einfacher gewesen, zurück nach England zu gehen, in meinem Land zu leben, in der Premier League zu spielen. Ich konnte Real Madrid aber nicht ablehnen. Es fühlte sich richtig an.“

Bellingham bewundert Zidane

... seine Entscheidung für die Rückennummer fünf: „Ich möchte erst einmal Jesús Vallejo danken, dass er mich die fünf tragen lässt. Ich hatte ein bisschen Kontakt mit ihm, nur um sicherzustellen, ob es für ihn in Ordnung ist. Er ist ein brillanter Typ, dass er sie mich tragen lässt. Ich bin ihm sehr dankbar. Ich habe in vielen Interviews gesagt, wie sehr ich Zinédine Zidane bewundere. Ich werde nicht versuchen, so wie er zu sein. Ich versuche einfach, Jude zu sein. Es ist definitiv ein bisschen eine Hommage an ihn, wie großartig er war. Es ist eine Nummer, die eine große Bedeutung für mich hat. Im Herzen trage ich immer noch die 22 (diese Nummer hatte er auch in Birmingham und beim BVB, Anm. d. Red.).“

... seine Begegnung mit Zidane beim Champions-League-Finale im vergangenen Jahr: „Es waren nur kurze Fragen. Ich wollte ihn nicht so sehr stören. Wenn er mich gelassen hätte, hätten wir drei, vier Stunden gesprochen. Es gab seitdem keinen Kontakt. Ich wüsste auch nicht, wie ich ihn erreiche. Es ist eine große Ehre, in seine Fußstapfen zu treten und seine Nummer zu tragen. Ich habe großen Respekt vor ihm.“

... den Austausch mit Trainer Carlo Ancelotti: „Ich hatte etwas Kontakt zu ihm. Er ist ein unglaublicher Coach. Die Rekorde, die Spiele und Titel, die er gewonnen hat, sprechen sehr für sich. Es ist eine brillante Chance für mich, hierher zu kommen und von einem der größten Trainer zu lernen, den es je gab. Ich freue mich sehr darauf und bin sehr dankbar, dass er mich im Team haben will.“

... einen möglichen Transfer von Harry Kane zu Real: „Ich kann die Gerüchte um Harry Kane nicht kommentieren. Er ist ein Weltklasse-Spieler, mein Kapitän in der Nationalmannschaft. Ich liebe ihn als Spieler und Mensch. Es passiert, was auch immer passiert.“

... seine Begeisterung für Real Madrid: „Der Respekt, den England vor Real Madrid hat, ist sehr groß. Wenn du groß wirst und wächst, schaust du Spiele aus vorherigen Jahren und verstehst die Erfolge. Ich habe mich sehr dafür interessiert. Das macht Real Madrid für mich so reizvoll. Die Historie ist großartig, und du willst einer der Spieler sein, der etwas dazu beiträgt und den Klub weiterhin zum größten macht.“

... die Erwartungshaltung in Madrid: „Ich weiß, dass die Ansprüche hoch sind, es ist ein großer Verein, es ist eine brillante Verantwortung. Ein Klub wie Madrid verdient sich jedes Jahr Pokale. Dieses Jahr haben sie es in der Liga und Champions League nicht geschafft. Ich will dem Klub helfen, dass er diesen Titeln sehr, sehr nahe kommt.“

...die Ablösesumme in Höhe von 103 Millionen Euro: „Ich sorge mich nicht darum und mich interessiert die exakte Summe nicht. Mein Ziel ist, Trophäen zu gewinnen und Real Madrid zu helfen, der größte Klub der Welt zu bleiben. Ich bin ein Fußballer, kein Anwalt. Mein Job ist, mich um das zu kümmern, was auf dem Platz ist.“

... den Zeitpunkt seiner Entscheidung: „Der exakte Moment ist schwierig zu sagen. Ich hatte ein Meeting, als sie zu mir nach Hause kamen. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, wann das war. Es war aber der entscheidende Moment. Aus Bewunderung vor dem Klub schaust du die Champions League immer. Ich war beim Finale, als sie Liverpool geschlagen haben. Es waren viele Gründe, die dazu geführt haben, zu diesem Klub zu gehen.“

Kroos und Modric? Bellingham möchte alles aufsaugen

... die Konkurrenzsituation im zentralen Mittelfeld mit Toni Kroos, Luka Modric und Co.: „Für meine Karriere und Erfahrung ist das von unschätzbarem Wert. Was ich gerade von Modrić und Kroos mitnehmen werde, wird unglaublich sein. Ich werde wie ein Schwamm sein, der alles aufsaugt. Sie werden nach der ersten Woche wahrscheinlich genervt von mir sein. Ich kann es nicht abwarten, von ihnen zu lernen – kombiniert mit den jungen Spielern. Es ist ein großartiger Kader.“

... die Gerüchte um einen Verpflichtung von Kylian Mbappé: „Wie ich es schon bei der Kane-Frage gesagt habe: Es ist nicht meine Sache. Sie sind beide unglaubliche Spieler, auf ihren Positionen die besten der Welt. Ich kann das nicht wirklich kommentieren. Ich kenne die Situation nicht. Nicht alles, was man liest, ist wahr. Ich versuche, mir mit meinem Wissen eine Meinung zu bilden. Er ist ein großartiger Spieler. Ob ich gerne mit einem Spieler wie Kylian Mbappé zusammenspielen würde? Wer würde das nicht?“

Bellingham: „Mein Herz hörte fast auf zu schlagen“

… den bisher größten Moment in Madrid: „Wahrscheinlich war das in dem Raum, als ich vor den Trophäen den Vertrag unterschrieben habe. Das war das Größte für mich. Die 14 Champions-League-Titel gucken dich an und du kannst es nicht abwarten, deine Hände an einen zu bekommen. Es war sehr motivierend.“

... die erste Kontaktaufnahme von Real: „Es war ein bisschen überraschend, als mein Papa meinte, ich solle mich hinsetzen und sagte, dass Real Madrid Interesse hat. Das war vielleicht vor zwölf, 15 Monaten. Als er das sagte, habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Mein Herz hörte fast auf zu schlagen - denn das ist einfach etwas, das du nicht erwartest. Es ist einfach ein großartiges Gefühl.“

...den Spielertypen Bellingham: „Ich habe das Gefühl, dass ich ein Mittelfeldspieler bin, der ein bisschen von allem kann. Und was auch immer der Trainer von mir will, ich werde es tun. Ich denke, eine meiner größten Stärken ist, dass ich dem Team ein breites Spektrum an Fähigkeiten vermitteln kann. Hoffentlich kann ich das im Trikot von Madrid zeigen. Wie ich schon sagte, werde ich versuchen, der Mannschaft zu helfen, gewinnen und erfolgreich zu sein.“





