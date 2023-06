Stimmen, Trikotnummer und Co.: So lief die Bellingham-Präsentation bei Real Madrid

Jude Bellingham hielt stolz das Trikot von Real Madrid in den Händen. Neben Klub-Boss Florentino Pérez präsentierte der Zugang von Borussia Dortmund seine neue Trikotnummer - eine Zahl mit ganz viel Historie bei Real Madrid, die Nummer fünf. Unter anderem liefen Zinédine Zidane oder auch Klub-Legende Manolo Sanchis mit dieser Zahl auf dem Rücken auf. „Es ist der stolzeste Tag meines Lebens. Der Tag, an dem ich zum größten Klub in der Geschichte dieses Spiels komme“, sagte der Neuzugang wenig später bei der Vorstellung.

Auf Spanisch begrüßte er die im Presseraum anwesenden Personen, danach wählte er emotionale Worte auf Englisch. „Es sind viele, denen ich es zu verdanken habe, an diesen Punkt zu gelangen: Borussia Dortmund, Birmingham City, den dortigen Mitarbeitern. Auch den Bossen hier: Herr Präsident, Juni Calafat, José Ángel und natürlich meiner Familie. Vielen Dank“, sagte der 19-Jährige und schob ein entschlossenes „Hala Madrid“ hinterher.

Real-Boss Pérez schwärmt von Bellingham

Zuvor sprach Klub-Chef Pérez über den Neuzugang aus der Bundesliga. Er bezeichnete den englischen Nationalspieler als „einen der besten Spieler der Welt“. Es sei ein Tag großer Emotionen für alle Madridistas. „Und er ist heute bei uns, weil er es so wollte. Alle großen Klubs wollten einen großen Spieler wie ihn haben, aber er hat entschieden, dass seine Geschichte mit der des prestigeträchtigsten Klubs des Weltfußballs verbunden sein muss. Daher heißen wir Jude Bellingham herzlich willkommen. Lieber Jude, es ist der Moment gekommen, von dem du so sehr geträumt hattest. Willkommen bei Real Madrid“, sagte Perez.

Die Königlichen zahlen für Bellingham eine fixe Ablöse in Höhe von 103 Millionen Euro. Diese kann sich durch Bonuszahlungen um weitere 30 Prozent erhöhen. Bellingham war im Sommer 2020 im Alter von erst 17 Jahren vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Dortmund gewechselt und hatte sich in seinen insgesamt 132 Einsätzen (24 Tore) zum Leistungsträger entwickelt. Seine steile Karriere soll jetzt bei Real mit großen Titeln gekrönt werden.