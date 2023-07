Offiziell: Real Madrid verpflichtet Top-Talent Güler von Fenerbahce

Newsletter „Das THW-Update“

Ein Emil füllt das Sommerloch

Strandfeeling an der Ostsee, Kartenvorverkaufsvorfreude und ein Transfercoup – ordentlich was los beim deutschen Handballmeister THW Kiel, der (eigentlich) in den Urlaub und damit auch ins Sommerloch abgetaucht ist. Doch weit gefehlt! Pünktlich vor dem Verfassen dieses Newsletters vermeldete der THW Kiel nun doch die Verpflichtung des dänischen Linkshänders Emil Wernsdorf Madsen. Aber einen Haken gibt es an der Sache dann doch ...