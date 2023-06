Kroatien-Star Modric mit Kampfansage: „Hier, um Titel zu gewinnen“ - Zukunft weiter offen

Wieder einmal schaut alles auf Luka Modric, wenn es dieser Tage um den Titel in der Nations League geht. Der Weltfußballer von 2018 wartet noch auf die Krönung mit der Nationalmannschaft.

Mittlerweile ist der Mittelfeldregisseur in Diensten von Real Madrid nicht mehr der Jüngste. Modric ist 37, bleibt aber natürlich weiterhin unverzichtbar für Kroatien. Wie lange das noch so ist? „Da will ich gar nicht dran denken. Das würde mich nur von dem Ziel ablenken, für das ich hier bin, und das ist die Nations League zu gewinnen,“ so Modric nun vor dem ersten Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) in Rotterdam gegen Gastgeber Niederlande.

Modric: „Solange ich Spaß habe, sehe ich keinen Grund ...“

Der Superstar des Vize-Weltmeisters von 2018 lässt offen, ob und wie es für ihn weitergehen wird. Sowohl für die Zeit in der Nationalmannschaft nach der Endrunde in der Nations League, als auch auf Vereinsebene. Der Vertrag von Modric bei Real Madrid läuft Ende Juni aus. Zuletzt gab es Spekulationen über einen Wechsel nach Saudi-Arabien, wo bereits Cristiano Ronaldo und bald auch Karim Benzema spielen, oder in die USA, wo demnächst Lionel Messi bei Inter Miami spielen wird. „Es geht hier die ganze Zeit über meine persönliche Zukunft. Mein Fokus liegt aber darauf, hier den Titel zu holen“, will Modric keine Störfeuer aufkommen lassen.

Deshalb lenkte er das Gespräch direkt wieder auf „die Karierten“, wie die kroatische Nationalmannschaft ob ihrer Trikots gelegentlich genannt wird. Modric bleibt Dreh- und Angelpunkt, sagt daher: „Und solange ich Spaß habe, sehe ich keinen Grund, um nicht mehr zur Nationalmannschaft zu kommen.“ Um doch noch die goldene Krönung im Kreise seiner Landsleute zu erfahren.

Sollten die Kroaten ihr Halbfinale erfolgreich bestreiten, dann würde im Endspiel – erneut in Rotterdam – der Sieger des Duells zwischen Europameister Italien und Spanien warten. Die beiden Mannschaften treffen am Donnerstag in Enschede im zweiten Halbfinale aufeinander (20.45 Uhr/RTL und DAZN).