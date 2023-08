Problem für den FC Bayern? Real-Keeper Courtois schwer verletzt

Torhüter von internationalem Format sind rar gesät – und der Markt könnte jetzt noch um einiges hitziger werden. Real Madrid muss zwischen den Pfosten kurz vor Saisonstart umplanen: Wie die Madrilenen am Donnerstag bekannt gaben, hat sich Stammkeeper Thibaut Courtois einen Riss des vorderen Kreubandes im linken Knie zugezogen. Der 31 Jahre alte Belgier dürfte damit für weite Teile der kommenden Saison ausfallen – und Real wird sich nun wohl auf dem Markt umschauen.

In Andriy Lunin steht nur ein weiterer – zudem international unerfahrener – Torhüter im Kader der „Königlichen“. Das stellt Trainer Carlo Ancelotti und Co. vor ähnliche Probleme, wie den FC Bayern, der wegen der anhaltenden Reha von Manuel Neuer nach einem hochkarätigen Vertreter sucht. Und Real könnte nun offenbar zum Konkurrenten für den FCB bei der Keeper-Jagd werden: Wie Nizaar Kinsalla vom britischen Standard bei Twitter schreibt, erwägt Real wie wohl auch der FC Bayern einen Transfer von Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea. Wie auch die Münchener erwäge man eine Leihe mit Kaufoption für den Chelsea-Schlussmann. Auch die Marca bringt den 80-Millionen-Euro-Mann bei Real ins Gespräch.

Ein weiterer Kandidat bei Real soll demnach David de Gea sein. Der langjährige spanische Nationaltorhüter ist nach seinem Abschied von Manchester United ablösefrei und in Madrid geboren – allerdings bei Stadtrivale Atletico ausgebildet worden. Auch de Gea soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen. Kommt es nun also zum Wettbuhlen um einen der beiden spanischen Keeper? Auch weitere Kandidaten wie Sevillas Bono oder Valencia-Schlussmann Giorgi Mamardashvili werden mit beiden Klubs in Verbindung gebracht.

