Bellingham macht Alaba „sprachlos“ - Beatles-Hit als neue Real-Hymne?

Wenn es bei Real Madrid in den ersten Wochen der neuen Saison um sportliche Themen geht, fällt fast immer der Name Jude Bellingham. In drei Liga-Partien kommt der Neuzugang aus Dortmund bereits auf vier Treffer - auch am Freitagabend bei Celta Vigo war der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler wieder der entscheidende Faktor mit seinem Tor in der 81. Minute. „Ich liebe einen späten Sieg“, schrieb der englische Nationalspieler via Instagram. Nach drei Auswärtsspielen in Folge freue er sich nun darauf, sein „neues zu Hause zu sehen“. Die Königlichen treffen in einer Woche erstmals in dieser Saison im frisch umgebauten Estadio Santiago Bernabéu auf den FC Getafe. Auf Bellingham ruhen auch in sieben Tagen wieder die Hoffnungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ex-Bundesliga-Star David Alaba bezeichnete es als „verrückt“, wie stark der 20-jährige Neuzugang bei Real einschlägt. „Das macht auch mich sprachlos. Er ist ein sehr guter Junge, nicht allein ein talentierter Spieler. Er ist ein Junge, der wirklich sehr hart arbeitet“, sagte der 31 Jahre alte Österreicher nach der Partie in Vigo. Bellingham war in diesem Sommer für 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Madrid gewechselt. Dass sich diese hohe Investition auszahlt, zeichnet sich schon jetzt ab. „Er hat diese Ausstrahlung der großen Spieler und wir werden versuchen, sein Talent zu nutzen, um noch mehr Titel zu holen“, sagte Fran García, der ebenfalls erst seit dieser Saison das Trikot der Königlichen trägt.

Jude Bellingham: Der „andere“ Benzema-Nachfolger

Real-Trainer Carlo Ancelotti erklärte bereits vor einigen Wochen, dass man mit Bellingham den Abschied von Karim Benzema in die Wüste „auf eine andere Weise kompensiert“. Und die Statistik unterstreicht das. Der englische Nationalspieler interpretiert seine Rolle als Zehner sehr offensiv, ist immer wieder an den gefährlichen Aktionen beteiligt. „Er schießt weiter Tore und trägt viel zum Spiel bei. Sehr gut“, sagte Ancelotti zuletzt. Gefühlt nimmt Bellingham auch mal die Position in der vordersten Reihe an - denn dort fehlt Real ein richtiger Knipser. Mit Kylian Mbappé könnte dieser möglicherweise noch in diesem Transferfenster kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis dahin dreht sich in Madrid wohl alles um Bellingham. Die spanische Zeitung Marca schlug beispielsweise vor, dass man den Song „Hey Jude“ von den Beatles zur neuen Hymne von Madrid machen müsse. „Belling ist die Nummer eins der Mannschaft. Hundert Millionen Euro sind gut angelegt, zumindest im Moment“, schreibt die Marca: „Er kann alles schaffen.“ Die Mundo Deportivo vermeldete auf der Titelseite: „Bellingham holt den Sieg.“ Immer wieder fällt auch der Name Zinedine Zidane, mit dem jetzt schon Vergleiche gemacht werden. Bellingham ist auf dem Sprung, der neue König von Madrid zu werden - da sind sich alle einig.