Trotz Kroos-Treffer: Real verliert Madrid-Derby gegen Atlético

Der bisherige Spitzenreiter Real Madrid hat in der spanischen Meisterschaft seine erste Saisonniederlage erlitten und ist auf den dritten Tabellenplatz zurückgefallen. Vier Tage nach dem 1:0-Erfolg in der Champions League gegen Union Berlin verlor das Team um Nationalspieler Antonio Rüdiger am Sonntagabend das Stadtduell bei Atlético Madrid mit 1:3 (1:2).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doppeltorschütze Alvaro Morata (4. Minute/46.) und Antoine Griezman (18.) besiegelten jeweils mit Kopfballtreffern die Niederlage der „Königlichen“. Dem deutschen Ex-Nationalspieler Toni Kroos gelang in der 35. Minute lediglich der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2.

Barcelona neuer Tabellenführer

Real liegt nach dem 6. Spieltag nun zwei Zähler hinter den punktgleichen FC Barcelona und Überraschungsteam FC Girona. Rivale Barca ist aufgrund der besseren Tordifferenz Tabellenführer. Die Katalanen hatten sich am Samstag nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen Celta Vigo durchgesetzt.