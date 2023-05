﻿Holstein Kiel: Das war nicht zweitligatauglich, liebe Störche!

Düsseldorf. Nach Abpfiff herrschte Ratlosigkeit in den Gesichtern der Spieler von Holstein Kiel. Mit versteinerter Mine und strammen Schritten machten sich die Störche auf den Weg in die Kabine. Wenige Minuten zuvor hatte die KSV die dritte 0:3-Niederlage in Folge kassiert. Am Gästeblock gab es beim eigenen Anhang nicht nur Pfiffe, sondern auch den einen oder anderen pöbelnden Ruf gegen die eigenen Akteure. Verständlicher Frust bei den rund 1000 mitgereisten Fans der KSV, die sich am Sonnabend früh ab fünf Uhr auf den Weg nach Düsseldorf gemacht hatten. Die Polonaise im Gästeblock nach etwas mehr als 25 Minuten setzte dem Gesamtbild die Krone auf.

Nach desolaten Auftritten: Holstein Kiel muss ein Zeichen setzen

Zwar begannen die Störche gar nicht mal so schlecht gegen die Fortuna, ab dem 0:1 nach einer Viertelstunde präsentierten sich die Störche aber über zehn Minuten lang nicht zweitligatauglich. Augenscheinlich fehlte der unbändige Wille und die Leidenschaft bei der KSV, diese Begegnung unbedingt gewinnen zu wollen. Oder um es auf die Szene beim 0:1 zu drehen: den Gegentreffer unbedingt verhindern zu wollen. Dass es am Ende trotz einer verhältnismäßig ausgeglichenen zweiten Halbzeit nicht einmal mehr zu einem Tor für die KSV reichte, ist bezeichnend. Die Störche hatten es aber auch einfach nicht verdient.

Wie geht es weiter bei Holstein Kiel? Diese Frage müssen nun Trainer Marcel Rapp und Sportchef Uwe Stöver, in erster Linie aber die Mannschaft beantworten. Wollen alle Abgänge den Verein mit einem zweistelligen Tabellenplatz als Endergebnis verlassen? Aktuell scheint es so, als seien einige Akteure mit dem Kopf bereits woanders.

Direkte Konsequenzen soll es nach dem 0:3 gegen Düsseldorf vorerst nicht geben. Trainer Rapp hält nichts von Bauernopfern, wie er schon in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt hatte und auch nach Abpfiff noch einmal betonte. Und dennoch muss nach den desolaten Leistungen ein öffentlichkeitswirksames Zeichen folgen, dass es so nicht geht. Denn das so viel praktizierte Reden in den vergangenen Wochen hatte augenscheinlich keinen Effekt.