﻿0:3-Klatsche: Spitzenreiter SV Darmstadt 98 überrollt Holstein Kiel

Kiel. Holstein Kiel verliert weiter an Boden im Tabellenmittelfeld der Zweiten Liga. Vor 13 296 Fans verloren die Störche am Sonntag mit 0:3 gegen Spitzenreiter Darmstadt 98. In der Tabelle rutscht die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp auf Platz neun ab.

Mit drei Wechseln in der Startelf im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim in der Vorwoche schickte Marcel Rapp Holstein Kiel in das Duell mit Spitzenreiter SV Darmstadt 98. Für den am Innenband verletzten Marvin Schulz kehrte Simon Lorenz nach zwei Partien Abstinenz in die erste Elf zurück. Zudem begann Fiete Arp für Hólmbert Fridjónsson, und Philipp Sander ersetzte nach abgesessener Gelbsperre den nun seinerseits gesperrten Timo Becker.

Müller staubt früh zum 1:0 ab – Erras rettet in höchster Not

Gerade einmal 180 Sekunden waren am Westring gespielt, da hätten die Gäste aus Hessen bereits in Führung gehen können. Emir Karic bekam auf der linken Außenbahn zu viel Platz, seine flache Hereingabe verpasste erst Braydon Manu, am zweiten Pfosten setzte Matthias Bader den Ball neben das Tor (3.).

Viel Zeit zum Durchatmen blieb den Störchen in einer schnellen Anfangsphase nicht – gerade einmal drei Minuten später zappelte der Ball im Netz. Philipp Sander klärte einen Eckball der Lilien nur unzureichend, aus dem Rückraum rollte das Leder zu Mathias Honsak, dessen Abschluss Robin Himmelmann am Kopf traf. Der Abpraller landete am Fünfmeterraum auf dem Schädel von Jannik Müller, der zur Gäste-Führung einköpfte (6.).

Holstein war das Bemühen auf einen schnellen Ausgleich in der Folge keineswegs abzusprechen. Doch bis auf eine von D 98-Keeper Marcel Schuhen abgefangene Hereingabe von Sander (10.) und einen eher harmlosen Freistoß von Fiete Arp (14.) war vom Rapp-Team wenig Zwingendes zu sehen. Stattdessen hätten die Gäste nachlegen können, allerdings entschied sich Manu in Abschlussposition noch für einen Querpass auf Honsak, den Patrick Erras in höchster Not klären konnte (11.).

Lorenz trifft in das eigene Tor – Tietz entscheidet Spiel früh

Besser – wenn auch mit Unterstützung der Störche – machten es die Lilien kurz darauf. Philip Tietz wollte eine Flanke in den Strafraum ablegen, Simon Lorenz bugsierte den Ball beim Klärungsversuch zum 0:2 ins eigene Netz. (22.). Und hätte Himmelmann nicht nach knapp einer halben Stunde gegen Tietz aus 16 Metern stark pariert, wäre die Begegnung wohl schon zu diesem Zeitpunkt entschieden gewesen. Zu langsam, nicht giftig genug in den Zweikämpfen präsentierte sich die Rapp-Elf in der eigenen Defensive.

Immerhin: Kurz vor der Pause sorgte Steven Skrzybski nach einem langen Einwurf von Fabian Reese und einer Kopfballverlängerung von Hauke Wahl mit einem Abschluss knapp über die Latte für etwas Gefahr vor dem Lilien-Kasten (40.). Ähnliches versuchte es quasi mit dem Pausenpfiff auch Lorenz, dessen artistischer Fallrückzieher aber die Beute von Schuhen wurde.

Acht Minuten waren in der zweiten Hälfte dann gerade einmal gespielt, als die Begegnung entschieden war. Erneut luden die Störche den Tabellenführer durch kollektive Schlafmützigkeit in der Defensive ein. Tietz bedankte sich nach Manu-Zuspiel und machte mit dem 3:0 den Deckel drauf (52.).

Himmelmann sauer über Rückstand – Rapp „einfach enttäuscht“

„Es ist egal, gegen wen man spielt: So früh zurückzuliegen, ist eine Katastrophe“, ärgerte sich Holstein-Keeper Robin Himmelmann nach Spielende und fügte an: „Wenn man dem Spitzenreiter Darmstadt hinterherlaufen muss, dann kann man froh sein, dass man nicht noch mehr Gegentore bekommt. Wir haben einfach schlecht verteidigt, da brauchen wir nicht drumherum reden. Wir haben in Heidenheim nicht gut verteidigt, wir haben heute nicht gut verteidigt und lassen einfach zu viele Aktionen zu.“

KSV-Trainer Marcel Rapp bilanzierte verärgert: „Wir haben gegen eine richtig gute Mannschaft gespielt, das dürfen wir nicht vergessen. Nichtsdestotrotz haben wir viele kleine Dinge heute nicht gut gemacht, haben zu wenig Zweikämpfe gewonnen.“ Der Chefcoach zeigte sich „einfach enttäuscht“: „Heute war es zum ersten Mal so, dass wir deutlich schlechter waren als der Gegner.“