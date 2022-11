﻿1. Latin Team Kiel: Mit neuer Choreografie und Träumen zur Deutschen Meisterschaft

Letzter Feinschliff vor der Deutschen Meisterschaft in Bremen: Die Tänzerinnen und Tänzer vom 1. Latin Team Kiel arbeiten an der Perfektion. Nach dem rasanten Aufstieg der vergangenen Jahre visieren die Kieler trotz starker Konkurrenz eine Top-Platzierung an. Ein Trainingsbesuch.

„Dreams“: Das 1. Latin Team Kiel will mit einer neuen Choreografie bei der Deutschen Meisterschaft in Bremen überzeugen.

Kiel. Eins, zwei, drei und vier. Füße gleiten, sausen und stampfen über den Hallenboden. Und fünf, sechs, sieben, acht. Eine Einheit aus wirbelnden Tänzerinnen und Tänzer lässt gemeinsam mit der donnernden Musikanlage die Iltishalle in Kiel-Gaarden vibrieren. „Jungs, denkt dran, macht die Aktion krasser“, korrigiert Trainer Markus Baumgartner die Tänzer nach der Sequenz. Ein letzter Feinschliff vor den Deutschen Meisterschaften am Sonnabend in Bremen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim 1. Latin Team Kiel (LTK) laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mit Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble und Jive zeigen sie fünf lateinamerikanische Tänze. Akrobatische Elemente und diverse Bildwechsel runden die Choreografie ab. Dabei müssen die acht Tanzpaare auf der Fläche eine perfekte Einheit bilden. „Jeder einzelne kann das, aber jetzt müssen wir das noch kompakt als ein Organismus hinbekommen“, so Baumgartner über die letzten Trainingseinheiten. Arbeit an der Perfektion.

1. Latin Team Kiel will auf „unglaubliches“ Jahr aufbauen

Dass das A-Team des LTK Lateinformationstanz auf höchstem Niveau bietet, zeigt ein Blick in den Rückspiegel. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga vor zwei Jahren starteten die Kieler einst als Underdog, nahmen 2021 erstmals an den Deutschen Meisterschaften teil – und landeten sofort auf einem hervorragenden fünften Platz. "Letztes Jahr war schon ziemlich unglaublich", gibt Baumgartner zu. "Der Kader hat lange darauf hingearbeitet, wir waren einfach fertig, austrainiert."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Trainerteam bereitet das 1. Latin Team Kiel auf das Turnier in Bremen vor: (v.l.) Irina Marschall, Markus Baumgartner, Janna Drungels. © Quelle: Uwe Paesler

Die Konstanz ist ein Schlüssel für den Kieler Erfolg, der nun mit einer neuen Choreografie bestätigt werden soll. Diese ist in Kooperation mit Tanzvereinen aus Münster und Frankfurt entstanden, wurde in einem Münchener Tonstudio eingespielt. Alle zwei Jahre wird in der Regel eine neue Choreografie mit frischer Musik entwickelt. Ein enormer Aufwand – kreativ und finanziell. Vereine, Tänzer und Sponsoren beteiligen sich gemeinsam an der fünfstelligen Summe.

Mit neuer Choreografie „Dreams“ zur Deutschen Meisterschaft

Der Titel des sechsminütigen Programms: „Dreams“. Jedes der Lieder (u.a. „Sweet Dreams“ oder „A Million Dreams“) legt einen ganz eigenen Fokus aufs Träumen – so wie das LTK. „Für uns ist schon ein Traum wahrgeworden“, beschreibt Baumgartner die letzten Jahre und möchte mit Tanz und Musik eine positive Ausstrahlung und einen nach vorne gerichteten Druck auf der Fläche sehen.

Mit der neuen Choreografie entwickele sich die A-Formation weiter, baut neue Elemente mit höherem Schwierigkeitsgrad ein. Baumgartner sagt: „Es gibt nicht viele Elemente, die im Vergleich zum letztem Jahr identisch sind.“ Neue Musik, neue Choreografie, neue Outfits und neue Herausforderungen – denn die Konkurrenz schläft nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit den Lokalmatadoren des Grün-Gold-Clubs aus Bremen tanzt bei den Deutschen Meisterschaften niemand Geringeres als der amtierende Weltmeister der Latein-Formationen mit. Und auch der WM-Dritte, die TSG Bremerhaven, wird am Sonnabend auf der Fläche der Bremer ÖVB-Arena stehen. Zwei Gründe für weiche Knie bei den Kielern? Im Gegenteil.

Tanzt sich das LTK in Bremen aufs Treppchen?

„Wir verstecken uns nicht“, sagt Tänzer Jan Zytynski (29). „Durch das letzte Jahr haben wir eine Menge Selbstvertrauen gewonnen, jetzt darf geträumt werden.“ Da blitzt das Träumen wieder auf. Ein roter Faden durch Team und Choreografie, der trotz der geforderten Einheit auf der Fläche auch Raum für Individualität lässt. „Jeder träumt auf seine eigene Art und Weise“, ergänzt Tanzpartnerin Jana Simann (29). „Ein gewisser Grad an Freiheit ist einfach nötig.“

Sind vor dem Turnier in Bremen „positiv aufgeregt“: Jana Simann und Jan Zytynski. © Quelle: Uwe Paesler

Der Kieler Traum in diesem Jahr: ein Platz unter den besten vier. „Wir wollen in die Abend-Veranstaltung“, gibt Baumgartner die Richtung Zwischenrunde vor. Zeitgleich mahnt er: „Tanzen ist ein relativer, kein absoluter Sport.“ Heißt: Es kommt auch immer auf die Leistungen der anderen Teams an. Ob am Ende gar ein Platz auf dem Treppchen möglich ist? Träumen ist in diesem Fall ausdrücklich erlaubt.