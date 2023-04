108 Grad Derbyfieber

Liebe Leserinnen und Leser,

105, 106, 107, 108! Steigt bei Ihnen auch schon das berühmte Kieler Derbyfieber? Am Sonntag (14.05 Uhr, Liveticker auf KN-online) ist es mal wieder soweit. Nun, eine Seltenheit sind die Nordderbys zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt wirklich nicht mehr. Handball-Bundesliga, Champions League, DHB-Pokal - schon 107-mal kreuzten die beiden schleswig-holsteinischen Erzrivalen die Klingen. Es gab Finaldramen, Crunchtime-Thriller und ziemlich deutliche Demütigungen. Die ärgste ist noch gar nicht so lange her, erst im Dezember setzte sich die SG in der Campushalle mit 36:23 durch. 13 Tore Differenz, das ist Nordderby-Rekord.

Doch die Vorzeichen im April 2023 sind andere. Die SG liegt am Boden. Innerhalb von nur vier Tagen wurden drei Titelchancen zu nur noch einer kleinen pulverisiert, als die Mannschaft von Trainer Maik Machulla zuerst im Pokal an den Rhein-Neckar Löwen abprallte und dann auf krachende Weise die „Finals to huus“, das Finalturnier in der European League in eigener Halle, verpasste. Schadenfreude kam da auch beim Kieler Erzrivalen nicht auf. Zu frisch sind schließlich die Erinnerungen an das fulminante Final Four im EHF-Pokal 2019 in der Wunderino-Arena. „Ich weiß, was so ein Turnier zu Hause bedeutet, und kenne den organisatorischen Aufwand, weiß, wie viel Herz und Leidenschaft ein Gastgeber in die Ausrichtung des Final Four steckt. Darum fühle ich mit. So kurz vorher auszuscheiden, ist brutal“, sagte beispielsweise THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Ich habe vor Nordderby Nr. 108 mit einigen Protagonisten gesprochen. Mit THW-Superstar Sander Sagosen, der zuweilen mit seiner eigenen Leistung hadert, sich aber mit zwei Titeln aus Kiel verabschieden möchte. Mit Hendrik Pekeler, dessen Formkurve steil nach oben zeigt, der aber auch warnt, denn schließlich fehle den Zebras, die jetzt zwei Wochen lang kein Spiel zu absolvieren hatten, ein wenig der Rhythmus. Und mit SG-Torwart Kevin Møller, der großen Respekt vor dem THW Kiel hat und kein Blatt vor den Mund nimmt, was die jüngsten Flensburger Tiefschläge angeht. Jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen, und damit verhält es sich eben genau so wie bei den 107 Nordderbys, die hinter uns liegen. Jedes hatte seine eigene Geschichte zu erzählen. Geschichten von Triumph und Trauer, von Tränen und früher auch einer gehörigen Portion Hass.

Der hat im Sport allerdings meiner Meinung nach nichts zu suchen. Auch ich habe am Dienstagabend mitgefühlt, als die SG Flensburg-Handewitt gegen BM Granollers chancenlos und gelähmt unterging. Ein Final Four in der European League in Schleswig-Holstein mit einer schleswig-holsteinischen Mannschaft wäre doch irgendwie cool gewesen. Mal sehen, ob Pfingsten jetzt überhaupt noch in Flensburg um den „Pott“ gespielt wird. Man hört, dass die Füchse Berlin Interesse daran haben sollen, das Final Four auszurichten.

Am Sonntag ist all das schon wieder Geschichte. 105, 106, 107, 108! Mein Nordderby-Fieber zeigt längst 108 Grad an. Und bei Ihnen? Ich wünsche Ihnen ein paar schöne Tage bis zum Derby – genießen Sie es!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter





Zitat der Woche

Wenn wir gewinnen, hat Flensburg keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Dann wäre es ein Konkurrent weniger. Hendrik Pekeler THW-Kreisläufer, vor dem 108. Nordderby am Sonntag

Statistik der Woche

4-mal insgesamt endete ein Nordderby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt mit einer Tordifferenz im zweistelligen Bereich. Den „Rekord“ hält die SG, die das Hinspiel der aktuellen Saison mit 36:23 gewann. Der höchste THW-Sieg datiert auf den 20. März 2011. Die Zebras setzten sich mit 38:26 durch – Christian Zeitz und Momir Ilic trafen neunmal, THW-Cheftrainer Filip Jicha und sein „Co“ Christian Sprenger je dreimal. Das erste Kräftemessen liegt mittlerweile 39 Jahre zurück. In der zweiten Runde des DHB-Pokals am 21. April 1984 setzten sich die Zebras mit 24:21 nach Verlängerung gegen die SG Weiche-Handewitt durch.

Podcast „Timeout THW“, Folge 8

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.