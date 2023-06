15 Teams kommen zum Studentenreiter-Nationenpreis nach Luhmühlen

Westergellersen. Vom 22. bis zum 25. Juni treten Studentenreiter aus ganz Europa und den USA im Studentenreiter-Nationenpreis an, außerdem werden die besten Reiterinnen und Reiter aus Europa anlässlich der Euro-Challenge gewertet. 15 Mannschaften treten international im Springen und in der Dressur gegeneinander an, jeweils drei Startende sind es pro Team.

Das Besondere daran: Die Teilnehmenden starten auf Leihpferden, die sie pro Runde zugelost bekommen. Nach einer Vorbereitungszeit von wenigen Minuten geht es direkt in die Prüfung. Geritten wird in einem K.-o.-System: Begonnen wird am Freitag mit einer Teamdressur. Drei Mannschaften reiten die gleichen Pferde. Derjenige mit der höchsten Wertnote pro Pferd kommt eine Runde weiter, in der das Niveau eine Klasse schwerer ist.

Sportlich geht es am Sonnabend mit dem Springen weiter, gestartet wird mit einer Stilspringprüfung, die in etwa der Klasse A entspricht. Sonntag stehen die Halbfinale und Finale auf dem Programm, sodass am Ende die jeweils besten zwei Reiter je Disziplin gegeneinander antreten.

Für jede Runde werden die Pferde neu gelost. 48 Pferde hat das Team um Organisationsleiter Henryk Hecht aus Dahlenburg in den letzten Monaten organisiert. Seit anderthalb Jahren läuft die Planung des internationalen Events.

Erstmals seit 2018 organisieren Studentenreiter aus Deutschland einen „Studentriders Nations Cup“, kurz SRNC. © Quelle: Veranstalter

Luhmühlen bietet Sport, Spaß und Unterhaltungen

„Luhmühlen hat für uns ideale Bedingungen“, erklärt Hecht, Obmann der Studentenreitgruppe Lüneburg über die Wahl des Veranstaltungsortes. „Es gibt viel Platz und man kann sich perfekt mit sämtlichen Ideen ausleben. Die Infrastruktur ist gut und es passt einfach alles.“ Da die Lüneburger Studentenreiter jedes Jahr bei den Luhmühlen Horse Trials helfen, waren die Kontakte schon vorhanden. Knapp 100 Helfer sind am Wochenende dabei.

Doch es wird nicht nur geritten. Auf fast 10 0000 Quadratmetern wird jedem Teilnehmer an allen Tagen ein vielseitiges Portfolio geboten. Sport, Spaß und Unterhaltungen wird bei den Studentenreitern großgeschrieben: Neben dem sportlichen Part wird Catering, mehrere Aussteller, ein Rahmen- und Abendprogramm mit Schleppjagd und Lasershow sowie eine große Gala am Sonnabend geboten, sodass jeder auf seine Kosten kommt. Für Besucher ist der Eintritt an allen Tagen kostenlos.

Die Studentenreiter-Nationenpreise (SRNC) werden mehrmals im Jahr veranstaltet. Das letzte deutsche SRNC war im Jahr 2018 in Dierdorf bei Bonn, die letzte Euro-Challenge im Jahr 2014 in Rulle bei Osnabrück.

„Studentenreiterei macht einfach die Verbindung untereinander aus“, erklärt Hecht das Besondere am akademischem Reitsport. „Man kann noch so viele Sprachen sprechen, irgendwo ist man trotzdem immer gleich und auf einer Augenhöhe“. Dazu komme die Begeisterung zum Sport, das Miteinander sowie die Hilfsbereitschaft untereinander. „Ich freue mich vor allem darauf, viele Leute zu treffen, die man sonst nicht so oft sieht, weil wir alle in anderen Städten und auch Ländern studieren.“

KN