﻿18 Neuzugänge am Bahndamm: SV Wasbek rüstet mächtig auf

Fly-by in der Förde

Ocean Race in Kiel: Zuschauerzahlen nach oben korrigiert

Drei Tage Segelfest: Das Ocean Race, die fünf Imoca-Crews und die Stadt Kiel haben ein äußerst positives Fazit des Fly-bys in der Förde gezogen. Dabei war das Interesse in der „Sailing City“ sogar noch größer als zunächst angenommen: Die Zuschauerzahlen an Land und zu Wasser wurden deutlich nach oben korrigiert.