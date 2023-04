﻿2:3-Pleite: Arminia Bielefeld verschärft die Krise bei Holstein Kiel

Kiel. Holstein Kiel wartet weiter auf den ersten Sieg seit Mitte Februar. Am Sonntag verloren die Störche vor 12 476 Fans mit 2:3 gegen Arminia Bielefeld. Zwar gelang der Mannschaft von Trainer Marcel Rapp dabei nach Rückstand zwei Mal der Anschlusstreffer, zum ersten Heimsieg seit 65 Tagen reichte das aber nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Heimspiel gegen Bielefeld sollte eine sportliche Zeitenwende werden. Satte 44 Tage hatte die KSV nicht mehr gewonnen – das sollte sich gegen die abstiegsbedrohten Ostwestfalen ändern. Trainer Marcel Rapp stellte dafür im Vergleich zum 0:0 beim Hamburger SV auf zwei Positionen um. Alexander Mühling ersetzte in Spiel eins nach der Bekanntgabe seines Abgangs im Sommer den gelbgesperrten Finn Porath, Patrick Erras kehrte nach abgesessener Sperre anstelle von Marvin Schulz auf die Sechs zurück.

Skrzybski lässt Großchance liegen – Jäkel nach Ecke eiskalt

Keine drei Minuten waren am Westring gespielt, da hatten die Hausherren bereits die Führung auf dem Fuß. Mit einem schönen Pass in die Tiefe fand Philipp Sander Angreifer Steven Skrzybski, der von Bastian Oczipka gerade noch am Torerfolg gehindert wurde. Aber auch die Bielefelder meldeten sich früh mit dem ersten Torabschluss, ein Kopfball von Fabian Klos nach Oczipka-Flanke kam allerdings zu ungenau (6.). Nur fünf Minuten später aber stand es 0:1. Nach einem Eckball bekamen Mühling und Simon Lorenz den Ball am eigenen Fünfmeterraum nicht geklärt, Frederik Jäkel traf aus kürzester Distanz (11.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Holstein durfte sich in dieser Phase bei Robin Himmelmann bedanken, dass es vorerst beim 0:1 blieb. Der Keeper vereitelte keine 120 Sekunden nach der Arminia-Führung mit einem starken Reflex einen Treffer durch Ex-Kieler Masaya Okugawa, parierte im Anschluss ebenso stark einen Fernschuss von Klos (15.). Nach einer knappen halben Stunde aber war auch Himmelmann chancenlos: Nach eigenem Einwurf verlor Lewis Holtby im Mittelfeld den Ball unnötig an Robin Hack, der Okugawa auf die Reise schickte. Der Japaner revanchierte sich per Querpass, und Hack schob eiskalt zum 2:0 ein (28.).

Doch diesmal antworteten die Störche: Nur vier Minuten später machte Holtby seinen Fehler wett, eroberte den Ball an der Außenlinie von Lukas Klünter, sprintete bis in die Box und legte für Skrzybski quer, der zum Anschluss einschob (32.).

Himmelmann rettet vor der Pause – Okugawa erhöht früh auf 3:1

Plötzlich hatten die Hausherren Blut geleckt. Gegen einen Distanzschuss von Lorenz konnte Arminia-Keeper Fraisl nur mit Mühe den Ausgleich verhindern (33.), sechs Minuten vor der Pause segelte eine Sander-Hereingabe durch den Fünfmeterraum an Skrzybski und Mühling vorbei. Mehr und mehr zum Schreckgespenst der Ostwestfalen entwickelte sich auf der Gegenseite Himmelmann, der erst gegen Jäkel (41.) und dann gegen Guliherme Ramos (43.) zwei Mal glänzend das 1:3 verhinderte.

In der Pause reagierte KSV-Trainer Rapp, brachte Benedikt Pichler für den enttäuschenden Mühling ins Spiel. Das Comeback des Österreichers mit dem ersten Einsatz seit dem 3. September wurde allerdings ein schmerzhaftes: Bei einem Sprint verletzte sich Pichler am linken hinteren Oberschenkel und musste dadurch Okugawa ziehen lassen, der den Ball zum 3:1 ins untere lange Eck schlenzte (55.). Pichlers Rückkehr war nach zehn Minuten beendet, „Otschi“ Wriedt kam für ihn ins Spiel.

Mit Hólmbert Fridjónsson zog Rapp seinen letzten Joker, stellte auf Dreierkette und Doppelsturm um. Und keine 40 Sekunden nach seiner Einwechslung traf der Isländer nach Reese-Flanke zum 2:3 (66.). Plötzlich war ein Punktgewinn für die KSV wieder drin – am Ausgang des Spiels änderte sich in der letzten halben Stunde allerdings nichts mehr. Die beste Kieler Chance auf den Ausgleich vergab Wriedt, der den Ball in der vierten Minute der Nachspielzeit in aussichtsreicher Position unter Bedrängnis von Oczipka nicht im Tor unterbringen konnte. Schluss, Aus, wieder kein Kieler Sieg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

KSV-Torwart Himmelmann: „Das Ergebnis ist einfach Mist!“

„Das Gefühl nach dem Spiel ist nicht gut. Heute war das Ergebnis einfach Mist. Wenn man drei Gegentore bekommt, muss man vier machen, um zu gewinnen. Das kann nicht immer funktionieren“, sagte Robin Himmelmann nach dem Spiel und blickte schon auf die nächste Aufgabe voraus: „In Rostock wird die Hütte brennen. Wir brauchen einen klaren Kopf. Das Mindeste ist, dass wir in der kommenden Woche nicht verlieren.“ Enttäuscht war auch KSV-Trainer Marcel Rapp: „Die aktuelle Situation ist sehr nervig. Wenn es am Ende 3:3 ausgegangen wäre, wäre es auch verdient gewesen. Aber die Gegentore zwei und drei haben wir einfach zu schlecht verteidigt.“