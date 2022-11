Liveticker: Hält Holstein Kiel den KSC auf Distanz?

Karlsruhe. Drei Spiele sind es noch, ehe die Zweite Liga in die WM-Pause geht. Teil eins der Hinrunden-Abschlusstrilogie führt Holstein Kiel nach Karlsruhe, zum schwächelnden KSC – der die Störche mit einem Heimsieg allerdings überflügeln würde. Ein Duell im Tabellenmittelfeld, das einiges an Spannung und Symbolkraft bereithält.

Nicht nur, dass es für KSV-Trainer Marcel Rapp, von 1994 bis 2002 beim KSC, ein besonderes Spiel ist („Wenn der Spielplan herauskommt, dann gucke ich schon als erstes, wann spielen wir in Karlsruhe.“), auch Holstein-Flügelflitzer Fabian Reese spielte ein halbes Jahr in Karlsruhe. Und dann ist da ja noch die Erinnerung an den 16. Mai 2021, als Holstein beim 2:3 im Wildpark den Matchball zum direkten Aufstieg in die Bundesliga vergab...

Machen es die Störche nun besser und halten die Badener in der Tabelle auf Distanz? Verfolgen Sie das Spiel in unserem Liveticker!

