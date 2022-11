﻿Holstein Kiel kommt bei St. Pauli nicht über 0:0 hinaus

Hamburg. Die Chancen waren da – und blieben ungenutzt. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel kam am Dienstagabend trotz zahlreicher Tormöglichkeiten nicht über ein 0:0 im Nordderby beim FC St. Pauli hinaus. 29 546 Zuschauer sahen ein Duell, in dem die Störche die besseren Chancen, an diesem Tag aber nicht das nötige Spielglück auf ihrer Seite hatten.

Holstein-Kiel-Trainer Marcel Rapp vertraute vor traumhafter Flutlicht-Kulisse genau derselben Elf wie noch beim 4:1-Sieg gegen den Karlsruher SC. Den Schwung vom Wochenende mitnehmen, so lautete die vom Trainer der Störche ausgegebene Devise. Den ersten Abschluss des Spiels verzeichneten nach 120 Sekunden allerdings die Hausherren. Nach Flanke von Manolis Saliakas schraubte sich David Otto an der Strafraumkante in die Luft, setzte seinen Kopfball aber über den Querbalken. Holstein brauchte in den ersten Minuten, um ins Spiel zu finden. Griffiger hingegen agierten die Braun-Weißen, vor allem über die eigene rechte Seite stark aufspielend.

Reese und Wriedt verpassen KSV-Führung – Schreiber rettet stark

Nach zehn Minuten meldeten sich auch die Gäste vor dem Tor an. Hauke Wahl verlängerte einen von Lewis Holtby auf den ersten Pfosten geschlagenen Eckball, den Kwasi Okyere Wriedt am zweiten Pfosten allerdings nicht erreichen konnte (10.). Mit zunehmender Spieldauer im ersten Abschnitt übernahmen die Rapp-Schützlinge die Spielkontrolle und verzeichneten gleich zwei dicke Gelegenheiten auf die Führung. Erst konnte Saliakas noch auf der Linie nach Kopfball von Simon Lorenz (21.) klären und dann schmiss sich gleich zwei Mal ein Braun-Weißer in den Abschluss von Fabian Reese (22.). Optisch hatte die KSV die Überhand gewonnen, ohne sich dabei aber für den betriebenen Aufwand zu belohnen.

FC St. Pauli – Holstein Kiel 0:0 FC St. Pauli: Vasilj – Saliakas (90. +1 Zander), Dzwigala, Smith, Beifus, Paqarada – Hartel (90.+1 Boukhalfa), Irvine, Metcalfe (54. Aremu) – Otto (70. Matanovic), J. Eggestein (70. Daschner) Holstein Kiel: Schreiber – Schulz, Wahl, Lorenz – Erras – Reese (89. Arp), Holtby, Kirkeskov – Skrzybski (81. Mühling), Bartels (66. Porath) – Wriedt (89. Korb). Schiedsrichter: Alexander Sather (Grimma). Tore: fehlanzeige. Gelbe Karten: Aremu, Beifus. Zuschauer: 29 546. Torschüsse: 15 / 17. Ballbesitz: 48 / 52 Prozent. Zweikämpfe: 53 / 47 Prozent. Laufleistung: 116 / 115 Kilometer. Passquote: 81 / 79 Prozent. Ecken: 3 / 10. xGoals: 0,73 / 2,23.

Deutlich wurde das zehn Minuten vor der Pause, als Wriedt in der Spitze den Weg für Holtby gut freiblockte, der Mittfeld-Routinier der Störche den Ball an Keeper Nikola Vasilj vorbei legte – und Eric Smith kurz vor der Linie klärte (35.). Das keine 60 Sekunden später Wriedt selbst an einer Flanke von Mikkel Kirkeskov vorbei rauschte und ebenfalls den Einschlag verpasste (36.), passte ins Bild der Störche im ersten Durchgang. Der KSV fehlte das nötige Quäntchen Glück im Abschluss. Am Ende konnten sich die KSV-Profis bei Torwart Tim Schreiber bedanken, der kurz vor der Halbzeit gegen den freistehenden Connor Metcalfe glänzend die Störche vor einem Rückstand bewahrte (41.).

Vasilj rettet gegen Wriedt und Holtby – Kopfball ebenfalls pariert

Nach dem Seitenwechsel brauchten beide Teams zunächst etwas Anlaufzeit, um ins Spiel zurückzufinden, wobei die Störche nach einer guten Stunde erneut zwei dicke Chancen zur Führung leichtfertig liegen ließen. Erst scheiterte Wriedt aus spitzem Winkel an Vasilj, ehe der zweite Schuss von Holtby in den Armen des Torwartes der Boys in Brown landete (61.). Bis auf eine leichte Unstimmigkeit zwischen Kirkeskov und Schreiber (62.) ließen die Rapp-Schützlinge vor dem eigenen Tor wenig zu, weshalb auf der Anzeigetafel weiterhin ein 0:0-Unentschieden angezeigt wurde. Und da auch Patrick Erras mit seinem Kopfball nach 65 Minuten daran nichts ändern sollte, deutete sich eine heiße Schlussphase am Millerntor an.

Ein Lucky-Punch sollte einer der beiden Mannschaften dabei allerdings nicht mehr gelingen, weshalb es nach den 90 Minuten bei dem torlosen Remis blieb. Entsprechend gemischt war nach Spielende die Stimmungslage bei den Störchen. „Wir hatten gute Chancen, aber es war ein verflixter Tag, wo aus dem Nichts noch mal ein Fuß des Gegners dazwischen kommt. Ich glaube wir hätten noch vier Stunden spielen können. Am Ende zählt, dass wir mal wieder zu Null gespielt haben“, bilanzierte Lewis Holtby nach Abpfiff. Stürmer Fin Bartels ergänzte: „Es war ein schweres Spiel, dennoch hatten wir die besseren Chancen. Deswegen müssen wir am Ende fast enttäuscht sein, dass wir keinen Dreier geholt haben.“