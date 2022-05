2. Liga ist komplett: Das wartet auf Holstein Kiel

Nach der beendeten Relegation stehen die Gegner von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in der kommenden Zweitliga-Saison fest. Vor allem mit Kaiserslautern verbindet die Störche eine lange Historie.

Kiel.Für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel war die Saison nach der 1:3-Niederlage am letzten Spieltag beim SV Sandhausen beendet. Die Störche-Profis brachen in den Urlaub auf – verteilten sich rund um den Globus. Währenddessen rollte der Ball in der Relegation weiter. Jetzt steht fest, mit welchen Teams sich das Rapp-Team in der kommenden Spielzeit messen muss.

Holstein Kiel trifft wieder auf den HSV