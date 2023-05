﻿Kieler Yacht-Club verpasst Sprung unter die Top fünf

Berlin/Kiel. Durchwachsener Start in die neue Saison in der Zweiten Segel-Bundesliga für den Kieler Yacht-Club (KYC). Am ersten Spieltag der Saison auf dem Berliner Wannsee kamen Steuermann Moritz Peitzner (23) Vorschiffsmann Anton Lantzius (19), Trimmerin Berit Bellin (23) und Taktiker Noah Piotraschke (24) nicht über einen sechsten Platz hinaus. Gastgeber der Veranstaltung war der Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW).

Peitzner mit Endplatzierung zufrieden – Joersfelder SC als Sieger

„Wir wissen: Ohne den Frühstart und kleine, vermeidbare Fehler wäre mehr drin gewesen. Zunächst hatten wir aufgrund der Leistung und der Einzelergebnisse eine schlechtere Endplatzierung erwartet. Aber viele Teams hatten mit den schwierigen Bedingungen am Wannsee zu kämpfen. So sind wir mit unserer Endplatzierung letztendlich zufrieden“, fiel das Fazit von Moritz Peitzner trotz der durchwachsenen Platzierung positiv aus.

Den ersten Spieltag gewann das Team des Joersfelder SC, zweiter wurde der Klub am Rupenhorn (KAR). Als bestes schleswig-holsteinisches Team schnitt die Seglervereinigung Itzehoe ab. In der Ersten Bundesliga setzte sich das Hamburger Team des Mühlenberger Segel-Club (MSC) an die Tabellenspitze. Der zweite Spieltag der Saison 2023 findet vom 28. bis 30. Juli im Rahmen der Travemünder Woche statt. Vom 18. Bis zum 20. August steigt der dritte Spieltag in Kiel.