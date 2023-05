﻿21-jähriger Marvin Jüngel und Balou’s Erbin gewinnen Hamburger Spring-Derby

Marvin Jüngel und Balou’s Erbin haben das 92. Deutsche Spring-Derby in Hamburg-Klein Flottbek gewonnen. Mit seinen 21 Jahren ist Jüngel damit der zweitjüngste Derby-Sieger aller Zeiten. 32 Teilnehmer waren am Start, die Entscheidung fiel im Stechen.

Hamburg. Der erst 21 Jahre junge Marvin Jüngel aus Kamenz in Sachsen hat mit seiner Stute Balou’s Erbin das 92. Deutsche Spring-Derby in Hamburg-Klein Flottbek gewonnen. Die Entscheidung fiel dabei im Stechen: Neben Jüngel blieb die erst 22 Jahre alte Dänin Caroline Rehoff Pedersen mit Calvin im Umlauf fehlerfrei, die beiden Youngster sorgten so für die Nullfehlerrunden Nummer 160 und 161 in der über 100 Jahre alten Geschichte des Derbys.