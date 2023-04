220 Aussteller zeigen sich bei der Messe Nordpferd in den Holstenhallen

Die Messe Nordpferd gibt es ab sofort jährlich. Sie wird in diesem Jahr vom 21. bis 23. April in den Holstenhallen Neumünster veranstaltet. Schirmherr bleibt Ministerpräsident Daniel Günther.

Neumünster. Mit 220 Ausstellern aus Deutschland, Schweden, Spanien, Italien, Polen und Tschechien, reichlich Aktions- und Seminarprogramm und 300 Helferinnen und Helfern wird bei der Messe Nordpferd vom 21. bis 23. April in den Holstenhallen Neumünster ein dreitägiges Vollprogramm rund um das Thema Pferd realisiert. Sehr zur Erleichterung der Pferdefans und vor allem auch der Veranstalter (Messe & Marketing GmbH). Immerhin liegt der Kartenvorverakuf erfreulich deutlich über den Vergleichszahlen der letzten realisierten Nordpferd.

Praktisch ausgebucht

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause darf die Freizeit- Sport- und Aktionsmesse in den Holstenhallen wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Auch wenn die Pandemiepause einige personelle und strukturelle Veränderungen bei Ausstellern und auch Vereinen und Beteiligten mit sich brachte – nachgerückt wurde in fast allen Bereichen. Während langjährige Aussteller mangels Personal die Nordpferd nicht beschicken können, rückten andere nach. “Wir sind da immer sehr unbescheiden”, unterstrich Birgit Wolff, „Hallen teilen wollen wir nicht, alles wird bis in den letzten Winkel einer Halle ausgenutzt.” Pferdegesundheit steht im Mittelpunkt des Seminarprogramms und dazu passt auch das „Green Village” mit seinen nachhaltig und natürlich produzierten Futtermitteln. Voltigiervorführungen, Freiheitsdressur, klassische Reiterei und die akademische Reitkunst, aber auch ganz schlicht gute klassische Ausbildung – all das wird sicht- und begreifbar.

Dafür beschreiten die Veranstalter vertraute Wege, binden auch Reitvereine mit ein, schaffen Platz für gemeinnützige Initiativen wie die „Pferdeklappe” von Petra Teegen, locken Aussteller aus der Reitsportbranche, Zuchtverbände, bieten zwei große Abendshows mit rund zweistündigen Programm und zeigen vor allem ganz viele Pferde und Ponys, Seminare und Lehr- und Lernbereiche. Gut 80 Prozent der Messe Nordpferd finden unter dem Hallendach Platz, der Rest verteilt sich im Außenbereich, darunter ein Teil der Gastronomie und Fahrzeughersteller, Transporter, Arbeitsmaschinen.

Schirmherr aus SH und Gast aus Spanien

Was der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins damit zu tun hat? Daniel Günther ist erneut Schirmherr der Nordpferd, war für die Messeveranstalter immer ansprechbar. Der „MP”, so Nordpferd-Geschäftsführer Janne Ovens, werde jedoch wohl terminlich zur Eröffnung verhindert sein. Details zum Tagesprogramm, Aussteller und zur Abendshow gibt es unter www.nordpferd.de. Messetickets kosten für Erwachsene 12 Euro, für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt frei.