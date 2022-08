﻿25. Pferdefest des Nordens zeigt breite Palette des Reitsports

Pferdesport ist mehr als Dressur- oder Springreiten. Über welch breite Palette der Reit- und Fahrsport verfügt, wird sich während des 25. Pferdefest des Nordens zeigen, das am Sonnabend und am Sonntag in Bad Segeberg stattfindet. Für jeden Pferdefreund ist etwas dabei.

Bad Segeberg. Petrus hatte sich 2019 wahrlich nicht als Fan des Reitsports geoutet. Die 24. Auflage des Pferdefests des Nordens ging in die Geschichte als eine verregnete ein. Doch die rund 1000 Teilnehmenden mit ihren 600 Pferden und Ponys sowie die mehr als 2500 Zuschauer, die an den beiden Tagen den Weg zum Landesturnierplatz in Bad Segeberg gefunden hatten, ließen sich vom Regen den Spaß nicht verderben. Wie in all den Jahren zuvor begeisterte das Breitensportturnier mit einem bunten Strauß der verschiedenen Reitsport-Disziplinen und bildete den heimlichen Höhepunkt der Veranstaltungsreihe des Pferdesportverbands Schleswig-Holstein.

25. Pferdefest des Nordens bei Sonnenschein

Nach zwei Jahren Corona-Pause kann nun endlich die Jubiläumsausgabe steigen. Am Sonnabend und Sonntag wird zum 25. Mal das Pferdefest gefeiert, und vieles spricht dafür, dass es eine würdige Veranstaltung werden wird. Zum einen, weil die Meteorologen Sonnenschein und keine Niederschläge für die beiden Turniertage vorhergesagt haben. Und zum anderen, weil die Beliebtheit der Veranstaltung nicht nur ungebrochen hoch, sondern sogar noch gestiegen ist. „Wir haben über 1000 Nennungen. So viel wie noch nie“, freut sich Dieter Medow, Vorsitzender des PSV. Und Antje Voß, Breitensportbeauftragte des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein, fügt an: „Es wird ein großes Fest. Denn es ist wie eine große Familie, die zusammenkommt, um gemeinsam mit Spaß, Freude und Liebe zum Pferd zwei kunterbunte Tage in Bad Segeberg zu erleben.“

Ganz eilig hat es dieser kleine Teilnehmer an den Mounted Games. Er sammelt im Galopp Becher von Fahnenstangen. © Quelle: Christian Detlof

Einen kunterbunten Strauß des Pferdesports verspricht das Programm. Auf dem Landesturnierplatz an der Eutiner Straße werden nahezu alle Facetten des Reitens und Fahrens zu sehen sein. Einer der Höhepunkte sind die Mounted Games. Bei den aus Indien stammenden Reiterspielen kommt es nicht nur auf großes reiterliches Geschick an, sondern auch auf Schnelligkeit, Mut und Teamwork. So müssen zum Beispiel Tennisbälle möglichst schnell von Pylonen aufgesammelt oder Holzkugeln aus Wassereimern gefischt werden. Diese spektakulären Ritte sind auf dem Turnierplatz vor der großen Tribüne am Sonnabend ab 14.30 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr zu bewundern.

Hobby-Horsing mit dem TSV Weddelbrook

Ebenfalls auf dem großen Turnierplatz, etwas weiter Richtung Marienstraße, wird sich das Hobby-Horsing präsentieren. Die Teilnehmenden messen sich auf ihren Steckenpferden in der Dressur und im Springen. Unter den teilnehmenden Vereinen wird auch der TSV Weddelbrook dabei sein, in dem dieser Trendsport aus Finnland seit rund zwei Jahren angeboten wird. Hobby-Horsing ist für den Sonnabend ab 12 Uhr vorgesehen.

Eintritt ist an beiden Tagen frei

Westernreiten, Horsemanship, Voltigieren, Gelassenheitsprüfungen, Pferde-Agility oder Fahrwettbewerbe – auf den elf Plätzen, auf denen am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 8 Uhr die unterschiedlichsten Disziplinen vorgeführt werden, gibt es für jeden Pferdesportfreund etwas zu bestaunen. Auch auf die allerkleinsten Pferdefreunde wartet, neben den vielen Wettbewerben, wieder „Pias Pony-Olympiade“. Das Maskottchen des Turniers lädt auf dem ganzen Gelände zur Schnitzeljagd und lustigen Spielen ein. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.