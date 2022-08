﻿3:0 gegen Braunschweig: Holstein Kiel erobert vorläufig Platz vier

Jetzt ist auch zu Hause der Knoten geplatzt: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel legt nach dem 2:1 in Magdeburg im heimischen Holstein-Stadion nach, gewinnt dank Doppelpacker Steven Skrzybski und Benedikt Pichler verdient gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 3:0 – und stürmt an die Spitze.

Kiel. Die Sonne glüht gnadenlos, wird ihrem Beinamen als Feuerball gerecht an diesem Sonnabendnachmittag. Das Thermometer an der Förde quält sich hoch auf 30 Grad, gefühlt sind es noch mehr. Aber die Störche stört das nicht, sie kombinieren phasenweise wie angezündet, lassen dem 2:1 in Magdeburg den ersten Heimsieg in der Zweiten Fußball-Bundesliga folgen. Holstein Kiel schlägt Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 3:0. Starke acht Punkte nach vier Spieltagen. Der maue Start? Vergessen. Platz vier, zumindest für eine Nacht.

„Ich sitze hier als sehr zufriedener Holstein-Trainer“, sagt Chefcoach Marcel Rapp hinterher auf der Pressekonferenz. Sein Schlussmann, Torwart Thomas Dähne, an diesem Tag Kapitän und einer der Garanten der drei Punkte in einer Phase, als es doch noch einmal kritisch werden sollte, sagt: „Heute ist es falsch, an irgendetwas herumzumeckern. Heute sollten wir das einfach nur genießen.“