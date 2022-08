﻿3:0 gegen Frisia: Eckernförder SV feiert dritten Oberliga-Sieg in Serie

In der Fußball-Oberliga schließt der Eckernförder SV mit dem dritten Sieg in Folge zum Spitzenquartett auf. Gegen den SV Frisia 03 Risum-Lindholm siegte die Haberlag-Elf mühelos mit 3:0 – und hat noch ein Spiel weniger absolviert als Spitzenreiter Heider SV.

Eckernförde. Der Eckernförder SV surft bereits wieder auf der Erfolgswelle: Dritter Sieg im vierten Spiel. Gegen den SV Frisia 03 Risum-Lindholm reichte der Haberlag-Elf jedoch der Schongang. Ohne größere Gegenwehr setzte sich der ESV leicht und locker mit 3:0 durch und liegt nur drei Punkte hinter dem Spitzenreiter Heider SV – bei einem weniger absolvierten Spiel.

Frisias Trainer Dennis Peper grollte nach dem Spiel lautstark: „So werden wir in der Oberliga original kein Spiel gewinnen.“ Widerspruch zwecklos. Harmloser als die Friesen kann man nicht auftreten. In 90 Minuten kamen diese nicht einmal gefährlich vor das Eckernförder Tor. Entsprechend äußerte ESV-Trainer Maik Haberlag nach 75 Minuten seinen tagesaktuelle Zielvereinbarung: „Ich will die erste Null der Saison haben.“ Und seine Elf erfüllte ihm den Wunsch.