Die Fußballer des SV Todesfelde haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt. Die Schützlinge von Trainer Sven Tramm bezwangen den Aufsteiger Grün-Weiß Siebenbäumen mit 3:1 (1:0) und übernehmen dadurch die Tabellenführung in der Oberliga. Tramm bewies dabei ein glückliches Händchen mit Aufstellung und Einwechselung.

Todesfelde. Die Fußballer des SV Todesfelde stehen wieder dort, wo sie am Ende der abgelaufenen Spielzeit gestanden haben – an der Tabellenspitze der Oberliga. Das Team von Trainer Sven Tramm bezwang am Mittwochabend den noch sieglosen Aufsteiger Grün-Weiß Siebenbäumen mit 3:1 (1:0) und stieß durch den fünften Sieg im sechsten Spiel den TSB Flensburg vom Thron.

Einen Gala-Auftritt wie zuletzt beim 4:0 über den Heider SV legten die Todesfelder diesmal nicht hin. Die Todesfelder dominierten den biederen und sehr defensiv ausgerichteten Gegner zwar über die gesamte Spielzeit, ließen aber letzten Biss und Zug zum gegnerischen Kasten vermissen.