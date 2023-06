﻿3. Handball-Liga: TSV Altenholz in der Nord-Ost-Staffel gegen Empor Rostock

Altenholz. Die Dritte Handball-Liga der Männer kehrt in der Saison 2023/2024 in den Vor-Corona-Modus zurück. Gespielt wird wieder in vier Staffeln mit jeweils 16 Teams. Für den TSV Altenholz stehen neben dem Duell mit Zweitliga-Absteiger HC Empor Rostock auch die Landesderbys gegen die HSG Eider Harde und die HSG Ostsee auf dem Spielplan.

„Wir werden viel Zeit im Reisebus verbringen“, prognostiziert Wölfe-Geschäftsführer Matthias Fehrke mit Blick auf die künftigen Gegner in der Nord-Ost-Staffel. Stete Fahrtrichtung: Ost. Neun Auswärtsfahrten in die neuen Bundesländer stehen an. Darunter auch zum Aufsteiger HSV Insel Usedom oder zum sachsen-anhaltinischen HC Burgenland.

Wölfe freuen sich auf Landesderby gegen Aufsteiger HSG Eider Harde

„Das wird logistisch aufwendig. In erster Linie freuen wir uns aber, dass endlich wieder in einer 16er-Staffel mit Spielbetrieb von September bis Ende Mai gespielt wird. Das ist sowohl sportlich als auch wirtschaftlich enorm wichtig“, sagt Fehrke und ergänzt: „Sportlich stehen wir vor spannenden Herausforderungen auf hohem Niveau. Die Zweitvertretungen der Bundesligisten SC Magdeburg, Füchse Berlin, DHfK Leipzig und Hannover-Burgdorf spielen modernen Handball. Mit Stralsund und Rostock treffen wir auf zwei ehemalige Bundesligisten.

Besonders freut sich Fehrke jedoch auf die Derbys gegen Aufsteiger HSG Eider Harde: „Da wird die Luft brennen.“ Der erste Spieltag ist für den 2./3. September 2023 terminiert.jpw

Nord-Ost: TSV Altenholz, Füchse Berlin II, HC Burgenland, Empor Rostock, HSG Eider Harde, HSG Ostsee, HSV Insel Usedom, MTV Braunschweig, HC Oranienburg, DHfK Leipzig II, SC Magdeburg II, SG HH-Nord, Stralsunder HV, SV Anhalt Bernburg, TSV Burgdorf II, TSV Anderten.

KN