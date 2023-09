30:25-Sieg in Stralsund

Zwölf Tore erzielte der Altenholzer Connar Battermann beim Auswärtssieg in Stralsund.

Der TSV Altenholz bleibt in der Dritten Handball-Liga Nord-Ost weiter unbesiegt. Am dritten Spieltag gewannen die Wölfe beim Angstgegner Stralsunder HV mit 30:25 (17:13). Mit 5:1 Punkten setzen sich die Schleswig-Holsteiner an der Tabellenspitze fest.

