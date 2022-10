﻿3. Liga Handball: 22:33! TSV Altenholz geht gegen TuS Vinnhorst unter

Der TSV Altenholz blieb im Spitzenspiel der Dritten Handball-Liga Nord gegen den TuS Vinnhorst chancenlos: Vor 330 Zuschauern in der Edgar-Meschkat-Halle unterlagen die Wölfe dem niedersächsischen Ligaprimus deutlich mit 22:33 (12:17). Der Altenhpözer Malte Abelmann-Brockmann traf vier Mal.

Altenholz. Klassenunterschied statt Spitzenspiel: Der TSV Altenholz kassierte in der Dritten Handball-Liga Nord eine Lehrstunde. Gegen den Spitzenreiter TuS Vinnhorst verloren die Wölfe vor 330 Zuschauern in der Edgar-Meschkat-Halle sang- und klanglos mit 22:33 (12:17). Bereits am Montag (15 Uhr) sind die Lohrbach-Schützlinge beim Stralsunder HV zu Gast.

„Der Gegner war übermächtig“, stellte TSVA-Coach André Lohrbach nach der zweiten Niederlage in Folge fest. Den Wölfen fehlte es an Lösungen, um die extrem robuste 6:0-Abwehr der Gäste zu knacken. Weil der TuS Vinnhorst in der Anfangsphase jedoch ein ums andere Mal an TSVA-Keeper Tom Landgraf scheiterte, blieben die Gastgeber auf Tuchfühlung. Nach einer Landgraf-Parade gegen Lukas Siegler verkürzte Henri Pabst gar auf 7:8 (19.).