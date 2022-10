﻿3. Liga Handball: TSV Altenholz mit 31:38-Klatsche beim Stralsunder HV

Der TSV Altenholz verliert den Anschluss an die Spitze der Dritten Handball-Liga Nord. Die Wölfe kassierten beim Stralsunder HV, der auf den zweiten Tabellenplatz kletterte, eine deftige 31:38-Niederlage. In der ausverkauften Diesterweghalle war Henri Pabst mit fünf Toren bester TSVA-Schütze.

Stralsund. In der Dritten Handball-Liga der Männer kassierte der TSV Altenholz binnen 48 Stunden die zweite deftige Niederlage. Nach der 22:33-Heimpleite gegen Ligaprimus TuS Vinnhorst verloren die Wölfe am Reformationstag vor 490 Zuschauern in ausverkauften Diesterweghalle beim Stralsunder HV deutlich mit 31:38 (16:21).

Gegen die variantenreichen Stralsunder fand die 5:1-Abwehr der Altenholzer zu keiner Zeit Zugriff. Und als sich bei den Lohrbach-Schützlinge nach ausgeglichener Anfangsphase zudem die technische Fehler häuften, setzten sich die Gastgeber frühzeitig mit vier Toren (11:7/15.) ab. Einzig TSVA-Keeper Tom Landgraf (10 Paraden) sorgte dafür, dass der Vorsprung des SHV nicht weiter anwuchs.