﻿31:25: THW Kiel besiegt Wetzlar-Fluch – Jicha spricht von „Big Points“

Wetzlar. Für Filip Jicha, Trainer des THW Kiel, war es „einer der bedeutendsten Siege des Jahres“: Mit 31:25 (15:13) hat der THW Kiel bei der HSG Wetzlar gewonnen und damit eine dreijährige Negativ-Serie in Mittelhessen durchbrochen.

Einige Fans der HSG Wetzlar hatten sich vorgenommen zu schweigen. Aus Protest gegen die Entlassung von Trainer Benjamin Matschke, der am Sonntag beim Spiel gegen den THW Kiel zum zweiten Mal vom Sportlichen Leiter Jasmin Camdzic und seinem bisherigen Assistenten Filip Mirkulowski interimsweise ersetzt wurde. Doch leise war es in der Buderus-Arena trotz der Initiative „Schweigen für Ben“ nie. Zu viel Brisanz enthält das Traditions-Duell zwischen HSG Wetzlar und THW Kiel, das in den vergangenen drei Jahren an dieser Stelle stets an den Underdog Wetzlar ging.

Den Kielern war der Respekt nach drei Auswärtspartien ohne Sieg bei der HSG anzumerken. In der Anfangsphase schloss Domagoj Duvnjak, der jüngste Erkältungs-Zugang im Kieler Lazarett, mit einem Hüftwurf-Versuch überhastet ab, tanzte Bilyk mit einer Pirouette durch die Wetzlarer Deckung, verfehlte dann aber das Tor, waren die Zebras früh durch Zeitstrafen dezimiert und sahen angespannt zu, wie die HSG auf dem Feld allen Trainer-Unruhen trotzte.

Wetzlar-Abwehr startet stark

Unerschütterlich schien die Defensive um den Innenblock mit Henrik Wagner und Erik Schmidt, eiskalt die Schützen, die bis zur 11:9-Führung (20.) eine grandiose Wurfquote von 73 Prozent verzeichnen konnten.

Beim THW Kiel sorgte weder die 6:0- noch die 3:2:1-Formation der Abwehr für Ballgewinne und Tempospiel-Chancen. „Wir haben eigentlich gut verteidigt, hatten aber am Anfang bei einigen Aktionen hinten einfach Pech“, analysierte Niklas Landin später.

HSG Wetzlar – THW Kiel 25:31 (13:15) HSG Wetzlar: Klimpke (1.-60./12 Paraden), Suljakovic (bei einem Siebenmeter/0) – Nyfjäll 2, Lipovina, Schmidt 1, Nikolic 5, Becher 1, Weissgerber 2/1, Schelker 2, Wagner, Mellegård 2, Cepic, Rubin 5, Novak 9/1. THW Kiel: N. Landin (16.-60./12), Mrkva (1.-15./2) – Duvnjak, Sagosen 5, Reinkind 4, M. Landin 5/2, Øverby, Wiencek 4, Ekberg 5/1, Pabst n.e., Fraatz n.e., Dahmke 2, Zarabec, Wallinius, Bilyk 5, Pekeler 1. Schiedsrichter: Hanspeter Brodbeck/Simon Reich (Heppenheim/Fellbach) – Strafminuten: HSG 8 (Schmidt, Nikolic, Weissgerber, Wagner), THW 10 (Wiencek, Bilyk, Øverby, Landin, Wallinius) – Siebenmeter: HSG 2/3 (Novak drüber), THW 5/8 (Ekberg (2x) und Sagosen scheitern an Klimpke)– Spielfilm: 2:0, 5:2 (6.), 8:5, 9:8 (17.) 11:8 12:12, 13:15, – 14:15, 14:17 (34.), 18:20 (45.), 18:23, 22:27, 23:30 (57.), 25:31 – Zuschauer: 4246 in der Buderus-Arena in Wetzlar.

Nach einer glücklosen Viertelstunde machte Tomáš Mrkva Platz für den dänischen Welthandballer. Zeitgleich betrat auch Sander Sagosen die Bühne Buderus-Arena. Schon im vergangenen Jahr bei der 27:29-Niederlage der Kieler an selber Stelle war der norwegische Rückraum-Star mit acht Treffern ein Kieler Lichtblick gewesen. Auch an diesem zweiten Advent brachte er gemeinsam mit Landin den entscheidenden Funken Selbstbewusstsein ins Kieler Spiel. Während Niclas Ekberg von der Siebenmeterlinie schwächelte, zweimal an HSG-Keeper Till Klimpke scheiterte (18./22.), riss Sagosen im Angriff wichtige Löcher und parierte sich Landin schnell in die Köpfe von Domen Novak, Vladan Lipovina und Co.

Patrick Wiencek wirft den THW Kiel in Führung

So konnte Patrick Wiencek beim 14:13 (28.) die erste Kieler Führung erzielen, Sagosen per Siebenmeter nachlegen – und plötzlich zitterten der HSG die Finger – so auch dem bis dato besten Schützen Novak, der den Siebenmeter als letzte Aktion der ersten Hälfte über Landins Tor setzte.

Auch nach der Kieler 15:13-Pausenführung war der Weg für die Zebras zum Sieg noch weit. Mit seiner dritten Siebenmeter-Parade, dieses Mal gegen Sagosen, verlängerte Klimpke ihn noch einmal. Doch noch mehr Verlass war auf Niklas Landin, der immer dann zur Stelle war, wenn noch einmal Wetzlarer Hoffnung aufloderte, sogar außerhalb seines Kreises Erfolge feierte, als er einen Klimpke-Gegenstoß-Pass nach Reinkind-Fehlwurf in hellseherischer Manier abfing.

THW Kiel findet mit Sagosen seinen Rhythmus

Landins Vorderleute erhöhten nun den Sicherheitsabstand: Beim 22:18 erzielte Nikola Bilyk wuchtig die erste Vier-Tore-Führung der Kieler. Nun schienen Wetzlar die Optionen auszugehen, auch wenn die HSG mit einer offensiven Abwehr versuchte, die Kieler Schützen zu stoppen. Der THW-Rückraum hatte nun mit Bilyk auf der Mitte zwischen Sagosen und Reinkind seinen Rhythmus gefunden, auch Niclas Ekberg seine Trefferflaute überwunden, und so feierten erleichterte Zebras ihren höchsten Sieg in Wetzlar seit Februar 2014 (35:24).

„Der Sieg in Magdeburg waren Big Points, aber dieser hier nicht weniger“, sagte Filip Jicha im Anschluss. „Ich bin sehr glücklich, nach so langer Zeit hier mal wieder gewonnen zu haben. Die Jungs haben immer an sich geglaubt, einen starken Zusammenhalt gezeigt. Und Sander war mit seinem Spiel in Barcelona nicht glücklich, hat heute aber gezeigt, was in ihm steckt. Er hat uns sehr geholfen.“

Wetzlars Interims-Coach Jasmin Camdzic fand: „Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Ende der zweiten Halbzeit haben wir es verpasst, mit einer Führung in die Pause zu gehen. Und danach sind wir im Eins-gegen-Eins gegen die Spieler des THW Kiel an unsere individuellen Grenzen gestoßen.“