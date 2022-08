﻿38:0-Sieg gegen Düsseldorf! Canes werfen sich zum Klassenerhalt

Gelöste Stimmung bei den Footballern der Kiel Baltic Hurricanes: Durch den 38:0-Heimsieg gegen die Düsseldorf Panther ist den Kielern der Klassenerhalt in der GFL nicht mehr zu nehmen. Vor allem im ersten Quarter trumpfen die Canes auf und legten den Grundstein für den Sieg.

Kiel. Sie wollten keinen Zweifel am Klassenerhalt in der German Football League (GFL) aufkommen lassen. Ihr Wort haben die Kiel Baltic Hurricanes am Sonnabend eindrucksvoll gehalten. Vor eigenem Publikum im Kilia-Stadion gewannen die Canes mit 38:0 gegen das Tabellenschlusslicht die Düsseldorf Panther.

Schon der Start hätte für die Mannschaft von Head Coach Timo Zorn kaum besser laufen können. Ein tief geworfener Ball von Quarterback Henrik Wolk und ein guter Catch von Widereciever Khris Vaughn läuteten einen für die Hausherren erfolgreichen Nachmittag ein. Spätestens nachdem Klaas Sengstacke auf 14:0 erhöht hatte, lief alles in Richtung der Kieler. Komplettiert wurde das erste Quarter von Running Back Logan Moragne, der das Ergebnis auf 21:0 in die Höhe schraubte.

Nach der Pause: Canes schalten einen Gang zurück

Zorns Matchplan ging voll auf. Die Kieler legten zu Beginn des zweiten Viertels direkt ein weiteres Field Goal nach – 24:0. Für Düsseldorf ging das alles viel zu schnell. In eigenem Ballbesitz leisteten sich die Gäste zu viele Fehler, in der Defense standen die Panther zu luftig. Und wenn Düsseldorf zu Chancen kam, wie kurz vor der Halbzeit, dann nutzte das Tabellenschlusslicht diese nicht. Die Canes blockten einen Field-Goal-Versuch der Gäste und blieben ohne gegnerische Punkte.

Kiel Baltic Hurricanes – Düsseldorf Panther 38:0 (21:0/3:0/0:0/14:0) 1. Quarter 7:0 Vaughn, 32-Yard-Pass. PAT Englmann. 14:0 Sengstacke, 8-Yard-Pass. PAT Englmann. 21:0 Moragne, 13-Yard-Lauf. PAT Englmann. 2. Quarter 24:0 Englmann, 28-Yard-Fieldgoal. 3. Quarter Keine Punkte. 4. Quarter 31:0 Rotermund, 8-Yard-Lauf. PAT Englmann. 38:0 Rotermund, 8-Yard-Lauf. PAT Englmann.

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Canes zwar einen Gang zurück, blieben allerdings überlegen. Running Back Lorenz Rotermund erhöhte mit zwei Touchdowns zum Endstand. Der Klassenerhalt ist den Kielern damit nicht mehr zu nehmen. „Mit dem ersten Quarter bin ich sehr zufrieden“, lobe Timo Zorn nach Spielende. „Wir sind schnell ins Spiel gestartet, die Defense hat Turnovers kreiert und uns ein kurzes Feld gegeben. Mit der Offense haben wir dann gefinished.“

Trotz Klassenerhalt: Zorn will die Spannung „weiter hochalten“

Nicht ganz zufrieden zeigte sich Zorn trotz des Zu-Null-Sieges mit dem restlichen Spielverlauf. „Wir haben da unseren Fokus verloren und zu viele Strafen kassiert. Das hat uns merklich aus dem Rhythmus gebracht“, so der Canes-Trainer, der jetzt bei genau diesen Inhalten ansetzen möchte. Denn: „Man kann nicht erwarten, dass wir jedes Spiel so einen Start haben.“

Obwohl die kommenden Partien nur noch sportlichen Wert und keinen mehr für das Saisonergebnis haben, will Zorn die Spannung weiter hochhalten. „Wir wollen jede Woche unsere Spiele gewinnen. Wir schauen nicht auf die Gesamttabelle. Wir werden jetzt mehr junge Spieler ins Team rotieren“, so der Coach abschließend.

Rotermund freute sich derweil über seine ersten beiden Touchdowns in der GFL. „Mit den Jungs auf dem Feld macht es immer Spaß. Wir geben nie auf und lassen uns nicht unterkriegen. Heute war es umso schöner, dass wir auch punkten konnten und mit dem Sieg vom Feld gegangen sind.“