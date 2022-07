﻿4:1 zum Start! Kilia Kiel mit Ausrufezeichen beim TSV Bordesholm

Verbandsliga Ost: FSG Saxonia auf der Suche nach der ersten Elf

Fußball-Verbandsligist FSG Saxonia will sich in der Saison 2022/23 weiterhin in der Spielklasse etablieren und sukzessive den Kader mit Spielern aus der eigenen Jugend verjüngen. Trainer Ralf Bargmann und Jürgen Muss als Co-Trainer haben die Verantwortung zu neuen Saison übernommen.