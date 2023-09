4000 Kilometer für den ersten Topspiel-Sieg?

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie diese Zeilen lesen, hat der THW Kiel nach seinem 23:20-Sieg über Eurofarm Pelister bereits sein Quartier in Leipzig aufgeschlagen. Leipzig? Genau. Dort bereiten sich die Zebras auf den zweiten Teil ihres „Höllen-Hoppings“ vor. Aus der von Bitola geht es auf der weitesten Auswärtsreise der Saison in die Getec-„Hölle“ nach Magdeburg. Um die XXL-Reise, bei der die Kieler insgesamt rund 4000 Kilometer zurücklegen, in möglichst regenerationsfreundliche Etappen einzuteilen, verbringen sie den Donnerstag in Leipzig, ehe es wie gewohnt am Tag vor der Partie (Anwurf Sonnabend, 19 Uhr) an den Spielort in Magdeburg geht.

In Leipzig hofft auch Trainer Filip Jicha, seine Stimme wiederzufinden. Der Tscheche ist unterwegs leicht erkrankt, bekam beim Coaching schon in Bitola viel Unterstützung von seinem Assistenten Christian Sprenger. Ein Fall mehr für die medizinische Abteilung des THW Kiel.

Denn beim Champions-League-Titelverteidiger in Magdeburg brauchen die Kieler ihre Bestbesetzung. Schließlich soll dort der erste Topspiel-Sieg in dieser Bundesligasaison her. „Big Points“ auswärts an der Börde, so die Rechnung der Kieler, würden die Heimpleite gegen die MT Melsungen wiedergutmachen.

Optimistisch stimmt sie dabei nicht nur die Bilanz von zuletzt zwei siegreichen Auftritten in Magdeburg. Auch die eigene Personallage ist nach dem Comeback von Hendrik Pekeler und der Verpflichtung von Torwart Samir Bellahcene entspannter als noch zu Beginn der Saison. Vor allem, weil der Ersatz für Vincent Gérard bei seinem ersten Auftritt über 60 Minuten gegen Pelister gleich mal mit einer Weltklasse-Quote von 40 Prozent glänzte.

Bleibt das eigene Angriffsspiel als aktuell größte Baustelle im Spiel der Kieler. Immerhin: Während ihrer ersten drei Champions-League-Spiele steigerten sie ihre Erfolgsquote von schwachen 46 und 43 Prozent in Zagreb und gegen Pick Szeged auf immerhin 56 Prozent in Bitola. Noch immer kein Top-Wert, aber auch keiner, der den Zebras Sorgen macht. „Das kann passieren, wenn der gegnerische Torwart einen guten Tag hat“, sagt zum Beispiel Pekeler. Er setzt auf einen Mix aus Coolness und Kreativität. „Wir müssen uns auch mal freche Würfe trauen, mit denen der Torwart nicht rechnet“, sagt er.

Ob das gelingt, können Sie am Sonnabend ab 19 Uhr in unserem Liveticker zum Spiel des THW Kiel beim SC Magdeburg verfolgen.

Viel Spaß dabei!

Ihre Merle Schaack, THW-Reporterin

Zitat der Woche

Das ist mein Job. Samir Bellahcene THW-Torwart nach seinem ersten 60-Minuten-Einsatz mit starker 40-Prozent-Quote

Geschichte der Woche

