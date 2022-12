﻿42 Treffer: Handballerinnen des SVHU stillen ihren Torhunger

Hindenburgdamm nach Sylt: Ist der Name nicht mehr zeitgemäß?

Wie könnte man eine umstrittene und ungeliebte, aber viel genutzte Bezeichnung durch eine andere ersetzen? Eine offizielle Umbenennung ist ein Weg. Doch was tun, wenn der Name gar kein offizieller ist? Der Hindenburgdamm nach Sylt ist so Fall. Die Deutsche Bahn schafft bereits Fakten.