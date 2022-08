Bei der Gründung des Golfverbands Schleswig-Holstein (GVSH) 1972 spielten 890 Mitglieder auf sechs Anlagen Golf. 50 Jahre später ist der GVSH der siebtgrößte Fachverband in Schleswig Holstein. Eine Erfolgsgeschichte.

Altenhof. 1972 war Willy Brandt Bundeskanzler, der Liter Normalbenzin kostete 57 Pfennig, und US-Golfer Le Trevino kassierte für seinen Sieg bei den British Open 6500 US-Dollar Pfund. Es gab noch keine Grünen, keine Ölkrise und in Schleswig-Holstein auch keinen Golfverband. Dies müsse sich ändern, fand der Lübecker Werner Knotke und lud Vertreter von sieben weiteren Clubs ein, die am 19. August beim GC Lohersand in der Nähe von Rendsburg den Golfverband Schleswig-Holstein (GVSH) gründeten. Exakt 50 Jahre danach feierte der GVSH am vergangenen Freitag in Altenhof das erste halbe Jahrhundert seines Bestehens mit einem Jubiläumsturnier.

GVSH mit 53500 Mitgliedern siebtgrößter Sport-Fachverband in Schleswig-Holstein