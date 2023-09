﻿Die neuen Landesmeister der Ponyreiter sind gekürt

Bad Segeberg. Zum bereits 55. Landesponyturnier wurde am vergangenen Wochenende auf den Landesturnierplatz nach Bad Segeberg geladen. Ermittelt wurden die neuen Landesmeister im Springen, in der Dressur, in der Vielseitigkeit und im Mannschaftsreiten. Außerdem wurden die Landeschampions der jungen Reitponys gekürt und der SH-Ponycup in der Vielseitigkeit vergeben. Dazu gab es Ponydressuren Ü16 und Führzügelwettbewerbe. Zum ersten Mal im Programm waren Prüfungen im Hobby Horsing, also Steckenpferd-Wettbewerbe.

Landwirtschaftsminister Werner Schwarz schwärmte: „Es ist großartig zu sehen, wie viele Tiere, wie viele Nennungen hier zum Turnier gekommen sind. Es ist unglaublich wichtig, dass wir die Jugend weiterhin so begeistern können durch ein Landesturnier.“

Die erste Landesmeisterin wurde bereits am Sonnabend gekürt: In der Pony-Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A** stand das Gelände bereits am Freitag an, die Teilprüfungen Dressur und Springen folgten am zweiten Turniertag. Die Siegerschärpe ging an Anna Theresa Börke (RSV Lübeck-Wulfsdorf) und ihren Never Walk Alone „Nacho“. Zu Silber ritten Finja Maaser (RSG Groß Buchwald) und Petit Rock the Moment, Bronze ging an Johanna Rohde (RuFV Krempel/Lunden) mit Kentstown Little Baloo.

Anna Theresa Börke (RSV Lübeck-Wulfsdorf) und Never Walk Alone wurden Landesmeister der Pony-Vielseitigkeit. © Quelle: Tara Gottmann

Börke und Nacho waren im Gelände mit einer 8,0 Zweite geworden und nahmen für die Meisterschaftswertung 1,60 Zeitfehler mit. In der Dressur bekamen sie mit einer 7,8, umgerechnet 33 Punkte für die Vielseitigkeitswertung, die höchste Note. Das reichte für so viel Vorsprung, dass selbst drei Springfehler, also zwölf Fehlerpunkte, ihren Titelgewinn nicht verhindern konnten. „Ich bin so stolz und dankbar für dieses Pony, auch wenn er jetzt bald gehen muss“, sagte Börke, die so langsam aus ihrer Ponyzeit herauswächst.

Neue Landesmeisterin im Springen ist Karla Köhlbrandt vom Fehmarnschen Ringreiterverein. Mit Kantje’s Alchemist wurde sie in zwei der drei Wertungen Zweite, in einer Prüfung hatten sie einen Fehler. Vize-Meisterin wurde Leni Hansen (Pony- und Reitclub Heide) mit Cherry-Kiss. Auf den Bronzerang sprangen Justus Thomsen (RuFV Südtondern Leck) und Emilia.

Eindeutiges Ergebnis in der Dressur

Die Landesmeisterschaft in der Dressur war von der ersten Prüfung an eindeutig. In allen drei Wertungsprüfungen blieben die Plätze eins bis vier gleich. Carolin Ehrich (Hamburger Sport-Verein) und Dancing Daylight, die Vize-Meister des vergangenen Jahres, wurden mit einer Gesamtpunktzahl von 222,221 Landesmeister 2023. Vize-Meister wurden Filina Joelle Stürken (Reitgemeinschaft Hof Barkholz) und Bali vM, die Vorjahressieger, mit 216,418 Punkten. Zu Bronze ritten Skörle Ladwig (RuFV Neuengörs u. Umg.) und Proud Gilian mit 208.130 Punkten.

Im Wettkampf der Pony-Reitabteilungen um die Landesponystandarte gingen 21 Reitvereine an den Start. Geritten wurde eine Abteilungsaufgabe, zwei Reiter absolvierten ein Springen und zwei eine Dressur. In diesem Jahr siegte die Mannschaft vom Garstedt Ochsenzoller Reit- und Fahrverein. Es ritten Theresa Ehlbeck auf Steverheides Della Casa, Anna Pauline Christophersen auf Mücke HE, Anna-Lena Jochims mit Ralph von der Wieshare, Beverly-Joyce Wustrow mit Dynamo und Jana Marie Wrage auf Raily.

Besonders gelobt wurde das synchrone Reiten in der Abteilungsaufgabe, das mit den höchsten Noten von 9,0 für das Herausbringen, 8,7 für Sitz und Einwirkung, 8,5 für die Durchlässigkeit der Pferde und einer 9,2 für Bahnfiguren und Hufschlagdisziplinen belohnt wurde. Christophersen gewann zudem die Dressur mit einer 8,4 und Wrage das Springen mit einer 8,8, Jochims wurde Dritte mit 8,2.

Zur Silbermedaille ritten die Reiterinnen von Pferdesport Granderheide. Auf den Bronzerang kam der Reit- und Fahrverein Kisdorf Henstedt-Ulzburg und Umgebung mit Smilla Ehrke auf Cheyen HA, Philine Linke im Sattel von Catching Fire, Kaelyn Spiko mit Hesselteichs Golden Money und Henrike Böker auf Confetti.

