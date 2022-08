﻿7:2-Pleite! Paderborn schießt Holstein Kiel ab

Hängende Kopf bei Holstein Kiel nach der 7:2-Pleite beim SC Paderborn. In dieser Szene feiert SCP-Stürmer Felix Platte seinen zweiten Treffer zum zwischenzeitlichen 5:1.

Paderborn. Zwei Wechsel im Vergleich zum 3:0-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig vollzog Holstein-Kiel-Trainer Marcel Rapp in der Startelf gegen den SC Paderborn. Der verletzte Marco Komenda (Sehnenriss im Adduktorenbereich) und Fiete Arp wurden durch Fabian Reese und Alexander Mühling ersetzt. Patrick Erras rückte für Komenda ins Abwehr-Zentrum, Marvin Schulz gab den rechten Verteidiger.

Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok stellte dem, wie vor der Begegnung angekündigt, mit Felix Platte, Marvin Pieringer, Robert Leipertz und Florent Muslija gleich vier Stürmer entgegen. Ein Schachzug, der sich auszahlen sollte.

Beide Mannschaften erwischen einen guten Start

Beide Teams legten direkt los wie die Feuerwehr. Das Spiel war gerade einmal fünf Minuten alt, da wurde es zum ersten Mal hektisch. Benedikt Pichler ging nach einem Eckball mit zu hohem Bein zu Werke, traf dabei Leipertz am Kopf und Referee Florian Exner entschied nach kurzem Zögern auf Strafstoß. Florent Muslija nahm sich der Sache an und vollstreckte eiskalt (7.).

Doch die Störche fanden prompt die richtige Antwort. Marvin Schulz verlagerte das Spiel von rechts nach links, Pichler brachte das Leder in die Spitze zu Steven Skrzybski und dieser bediente am Fünfmeterraum Julian Korb. Mit seinem rechten Knie drückte der KSV-Profi den Ball über die Linie (9.).

SC Paderborn 07 – Holstein Kiel 7:2 (5:2) SC Paderborn 07: Huth – Heuer, van der Werff, M. Hoffmeiner – Justvan, Leipertz, Schallenberg, Obermair (76. Carls) – Pieringer (64. Conteh), Platte (64. Srbeny), Muslija (76. Schuster) Holstein Kiel: Dähne – T. Becker, Erras, M. Schulz (61. Ignjovski) – Sander (46. Van den Bergh) – Reese (61. Bartels), Porath (42. Arp), Mühling, Korb – Pichler, Skrzybski (75. Wriedt) Schiedsrichter: Florian Exner (Warendorf) Tore: 1:0 Muslija (7., FE.), 1:1 Korb (9.), 2:1 Justvan (13.), 3:1 Obermair (25.), 4:1 Platte (29.), 5:1 Platte (38.), 5:2 Skrzybski (45.+1), 6:2 Pieringer (52.), 7:2 Srbeny (81.) Gelbe Karten: Carls / Pichler, Sander, Erras, Arp Zuschauer: 9641 Ecken: 2 /9 Ballbesitz: 49 / 51 Prozent Passquote: 85 / 81 Prozent Zweikampfquote: 59 / 41 Prozent xGoals: 3,29 / 2,58

Der Torreigen hielt auch in der Folge an – allerdings brachte der Ausgleich Holstein nicht die gewünschte Sicherheit. Im Gegenteil. Julian Justvan bekam auf der linken Seite zu viel Platz, drang in den Strafraum ein und zog mit einem Flachschuss ab. Erras hielt seinen Fuß dazwischen und fälschte das Leder unhaltbar für Thomas Dähne ab – 2:1 (13.).

Ähnlich unglücklich agierte in der nächsten Szene auch Philip Sander, der von Raphael Obermair angeschossen wurde. Der Ball kullerte an den Fünfmeterraum, wo Obermair auf 3:1 erhöhte (25.).

Fünf Tore zur Pause: Paderborn überrennt Holstein Kiel

Es drohte ein rabenschwarzer Nachmittag für die Störche zu werden. Und genau der wurde es. Nur vier Minuten nach dem 3:1 verlor Reese die Kugel im Mittelfeld, der SCP konterte schnell und am Ende war es Felix Platte, der nach nicht einmal einer gespielten halben Stunde auf 4:1 für die Hausherren erhöhte (29.).

Kurz vor der Pause kam es noch dicker für die Gäste. Platte erhöhte per Kopf, nach Obermair-Flanke, auf 5:1 für die Paderborner (38.). KSV-Coach Rapp reagierte und brachte Fiete Arp für Finn Porath ins Spiel (42.).

Leichte Hoffnung in einem irren Fußballspiel kam bei den Störchen durch das 2:5 durch Steven Skrzybski in der Nachspielzeit auf (45.+1), mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein schien der Treffer nicht gewesen zu sein. Mit dem Ausruf „Wir wollen Euch kämpfen sehen“, schickten die Holstein-Anhänger die eigenen Spieler, die mit dem 5:2 die torreichste Zweitliga-Halbzeit der Klub-Geschichte erlebten, zurück in die Kabine.

Alexander Mühling vergibt Chance vom Elfmeterpunkt

Der bereits mit Gelb verwarnte Sander blieb nach dem Seitenwechsel direkt in der Kabine, für ihn kam Johannes van den Bergh ins Spiel. Dennoch brauchten die Hausherren erneut nur sieben Minuten, um den nächsten Treffer nachzulegen. Nach einem Fehler im Spielaufbau von Schulz machte Marvin Pieringer das halbe Dutzend voll (52.). Ratlos musste Trainer Marcel Rapp das Unheil von der Außenlinie mit ansehen. Obwohl sein Team selbst einige gute Chancen, auch schon im ersten Abschnitt, zu verzeichnen hatte.

Am Ende konnten sich die Störche sogar glücklich schätzen, dass nur Dennis Srbeny zehn Minuten vor dem Ende noch das 7:2 nachlegte (81.) und keine weiteren Abschlüsse der Hausherren im Netz der Störche landeten. Sogar der eigene Anhang wendete sich von den Spielern nach diesem Treffer ab, hüpfte nur noch mit dem Rücken zum Spielfeld. Das Alexander Mühling die Chance vom Punkt etwas Ergebnis-Kosmetik zu betreiben ebenfalls leichtfertig vergab, passte ins Bild der Störche.

„Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren und haben es Paderborn zu einfach gemacht. Wir hätten heute nur gewinnen können, wenn wir eine größere Effektivität an den Tag gelegt hätten. Am Ende haben wir verdient verloren und müssen die Fehler bei uns suchen“, stellte Trainer Rapp nach Abpfiff fest.

Sportchef Uwe Stöver ergänzte abschließend: „Es ist ein schwarzer Tag für uns. Wir konnten vieles nicht so umsetzen, wie wir es uns vorgestellt haben.“